Mikkel scorede trofæ efter vanvittig tur

Mikkel Kjær Storm havde en 'vanvittig' tur, men endte i eufori over dansk sejr og et uventet trofæ

96 gyser-minutter skulle der til, før de hårdt prøvede danske fans, der er gået så grueligt meget igennem for at nå til Aserbajdsjan, kunne fejre kvartfinalesejren mod Tjekkiet. Umiddelbart burde en semifinale være nok belønning, men nogle gange kommer der altså glasur på kagen, selvom den reelt kunne spises uden.

Sådan var det for Mikkel Kjær Storm, der fik kronet aftenen med en trøje fra landsholdets favorit-indskifter Christian Nørgaard.

- Jeg stod på forreste række, så da spillerne kom ned efter kampen, fik jeg øjenkontakt med ham, og så kastede han egentlig bare trøjen til mig, lyder det fra den danske fan, der har et specielt forhold til netop Nørgaard.

- Jeg har set mange kampe med ham i Brøndby-trøjen også, så det var kæmpe stort for mig.

Nu ser det ud til at være umuligt at komme ind i England for at støtte Danmark på Wembley, hvis ikke man er bosiddende i landet på forhånd, så Baku var sidste chance for at støtte op på denne måde.

Danskerne måtte gå gennem mange strabadser, men det gjorde det næsten bare endnu mere spektakulært, da der blev booket en semifinalebillet.

- Selve oplevelsen i Baku har været helt vanvittig. Udover at det er et meget specielt sted og her er ulideligt varmt, så har turen herned også været besværlig, og vi brugte cirka 20 timer på rejsen. Det gjorde det selvfølgelig også lidt mere fantastisk, da vi fik hevet sejren hjem. Men kæmpe cadeau til alle der er taget afsted. Det har ikke været nemt for de fleste, kommer det fra Mikkel Kjær Storm, der var en af de omring 1.000 danskere, der nåede frem.

Nu venter England på Wembley. Det er onsdag kl. 21, det går løs.

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener