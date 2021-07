Millionregn over landsholdet

Millionerne vælter ind hos DBU, der indtil nu har haft indtægter på 156 mio. kr. fra UEFA for den store sportslige succes – DBU og spillerne skal dele overskuddet

Der er penge i EM-succes. Masser af millioner.

Den danske EM-succes får i sandhed pengekassen til at bugne i betonbunkeren hos DBU i Brøndby.

For millionerne vælter i øjeblikket ind til DBU oven på den imponerende sportslige succes på banen ved EM-slutrunden.

2-1 sejren lørdag over Tjekkiet i Baku udløser alene 37 mio. kr. i bonus for semifinalebilletten til DBU.

Sådan ser man ud, når man lige har indløst billet til EM-semifinalen. Foto: Lars Poulsen.

Derved lander DBU foreløbig på 156 mio. kr. i indtægter fra EM-slutrunden.

Det fordeler sig på følgende måde:

69 mio. kr. for deltagelse.

11 mio. kr. for sejren over Rusland.

15 mio. kr. for pladsen i 1/8-finalen.

24 mio. kr. for pladsen i kvartfinalen.

37 mio. kr. for pladsen i semifinalen.

Altså samlet 156 mio. kr.

Hvis Danmark besejrer England onsdag på Wembley, tilføres yderligere mindst 52 mio. kr.

Det er nemlig belønningen for at tabe finalen. Står Danmark næste søndag som EM-vinder, ryger der 75 mio. kr. ind på DBU-kontoen.

Det vil altså sige, at DBU kan ende med et beløb på 208 eller 231 mio. kr., hvis England bliver besejret onsdag aften.

Der var smil og glæde i Baku efter triumfen mod Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen.

Spillerne har passeret to mio. kr.

Joakim Mæhle, Kasper Dolberg, Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg og de øvrige EM-helte får naturligvis også andel i den store, sportslige succes på grønsværen.

For det er dem, der skaber den.

Fra starten var spillerne sikret 791.000 kr. for deltagelsen i de tre gruppekampe. Derudover får de 133.067 kr. for hver sejr, de sikrer sig.

Billetten i EM-semifinalen betyder lige nu, at kasseapparatet er stoppet ved 1,62 mio. kr. for pladsen blandt de sidste fire.

Derudover skal lægges tre gange 133.067 kr. for de tre sejre over Rusland, Wales og Tjekkiet. Det giver et samlet beløb til hver spiller på 2,02 mio. kr.

Bliver England besejret onsdag, får spillerne 2,14 mio. kr. plus 133.067 kr. for hver af de fire sejre. Altså samlet 2,68 mio. kr.

EM-guldet får virkelig kasseapparatet til at ringe: 2,46 mio. kr. plus 665.000 kr. i sejrsbonus. Samlet EM-guldbonus: 3,13 mio. kr.

DBU og Spillerforeningen har på forhånd aftalt, at overskuddet skal deles ligeligt mellem parterne, når alle udgifterne i forbindelse med slutrunden er betalt.