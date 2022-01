Mindst otte døde ved landskamp

Uden for stadionet til Africa Cup of Nations-kampen mellem Cameroun og Comorerne er mindst otte personer døde

En tragedie har ramt Africa Cup of Nations.

Mindst otte personer er døde i forbindelse med et stormløb uden for Stade Olembe i Cameroun, hvor Cameroun mødte Comorerne mandag aften, skriver The Associated Press

Naseri Paul Biya, guvernør i den centrale region i Cameroun, forklarer, at der kan være flere ofre.

Beskeden fra talspersoner fra det nærliggende hospital er, at det har modtaget mindst 40 sårede personer.

Fodboldfans kæmpede for at få adgang til ottendedelsfinalen i den prestigefyldte turnering.

Omkring 50.000 mennesker havde forsøgt at overvære opgøret på stadionet, der har plads til 60.000 tilskuere, men det skulle ikke være mere end 80 procent fyldt på grund af coronarestriktioner, skriver AP.

Det svarer til 48.000 pladser.

Værtsnationen Cameroun vandt kampen 2-1 og er klar til kvartfinalerne.