Der var et hav af overraskelser til onsdagens landsholdstræning i Helsingør.

Først blev spillerne overrasket, da Hendes Majestæt Dronningen pludselig kom gående bag målet i den ene ende af banen.

Det betød selvfølgelig, at træningen blev sat på pause for, at spillerne kunne møde Hendes Majestæt Dronningen. Der blev taget et fælles billede med landsholdet og dronningen nede bag det ene mål, og herefter bevægede forsamlingen sig ind i hallen ved siden af.

Her holdt Kasper Hjulmand en tale, hvor han takkede Hendes Majestæt for at dukke op til træningen og fik samtidig lige forklaret, hvem Danmarks modstander er på fredag.

- Hvornår er det, I skal i gang igen?, spurgte dronningen.

- Det er på fredag. Der spiller vi den første af fire kampe, forklarede landstræneren.

- Det er noget med franskmændene, ikke?, spurgte dronningen igen, hvortil Kasper Hjulmand svarede ja.

Trænerstaben kendte i forvejen til besøget og havde derfor forberedt en sjov gave, nemlig en landsholdstrøje med navnet 'Daisy' bag på.

- Tusind tak for besøget. Vi har en gave til dem, som vi gerne vil give dem, og så kan vi måske være med i den næste nytårstale, sagde en halv-grinende Kasper Hjulmand, da han overrakte gaven til Hendes Majestæt.

Det fik selvfølgelig dronningen til at smile, og hun kom samtidig med en sjov bemærkning.

- Mine børnebørn vil blive meget misundelige, sagde en smilende dronning Margrethe, imens flere af landsholdsspillerne brød ud i små latter.

Som mange nok ved, er prins Christian vild med fodbold, og den unge prins er blevet fotograferet til fodboldkampe i Parken. Det kan derfor være, at han bliver en smule misundelig på sin bedstemor.

Efter overrækkelsen af gaven gav landsholdet Hendes Majestæt et stort bifald, før hun forlod træningslejren.

Herefter gik landsholdsspillerne ud og fortsatte forberedelserne forud for fredagens Nations League-brag mod verdensmestrene fra Frankrig.

