Miniputtens sensationelle triumf

For første gang nogensinde er det lykkes for Panamas fodboldlandshold at besejre USA i en kvalifikationskamp til VM.

Natten til mandag dansk tid vandt Panamas herrer (nummer 68 i verden) på hjemmebane med 1-0 over USA (nummer 13).

Det historiske mål blev sat ind af midtbanespilleren Aníbal Godoy på hovedstød efter et hjørnespark i det 54. minut.

Mindre end et kvarter senere forlod Godoy banen på en båre efter at være kommet til skade.

USA kom aldrig rigtig ind i kampen ifølge holdets træner, Gregg Berhalter.

- Det var tydeligt, at vi ikke spillede op til vores bedste. Jeg synes, at vi kom til kort på en række områder, siger han efter nederlaget.

- Overordnet præsterede vi dårligere, end det vi forventer af os selv.

Ydmygende nederlag

Siden 1986 har USA kun én gang formået ikke at spille sig videre til en VM-slutrunde i fodbold.

Det var til VM i Rusland i 2018, og dengang skyldtes det et ydmygende nederlag på 1-2 til Trinidad og Tobago. Kampen blev for øvrigt spillet på præcis samme dato som nederlaget til Panama.

Med de tre point for sejren har Panama ligesom USA otte point på andenpladsen i Det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbunds (Concacaf) kvalifikationsgruppe.

Mexico fører med 11 point efter fem ud af i alt 14 spillerunder.

De tre øverste går videre til VM i Qatar i 2022, mens nummer fire skal ud i en playoffkamp om at deltage.

Onsdag møder USA på hjemmebane Costa Rica, mens Panama skal op mod Canada på udebane. Mexico skal en tur til El Salvador.