Minister nægter at svare på Qatar-beslutning

Dødsstraf, forbud mod homoseksualitet, forbud mod kærtegn i det offentlige rum og forbud mod kritiske udtalelser om Qatar.

Det er blot nogle af de ting, der står opremset i Udenrigsministeriets nye rejsevejledning til fodboldfans, som planlægger en fodboldtur til ørkenstaten under efterårets VM.

Men regeringen nægter stadig at svare på, om historiens mest kontroversielle VM bliver med officiel deltagelse fra den danske stat.

- Der er ikke taget stilling endnu. Når vi kommer tættere på, vil jeg træffe en beslutning om, om vi vælger at deltage, eller om vi fravælger det, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Ekstra Bladet, der ikke ønsker at uddybe, hvad 'tættere på' betyder.

Kulturministeren begrunder den manglende stillingtagen med, at debatten om Qatars undertrykkende regime på den måde bliver holdt i live.

- Jeg ønsker at gøre mit til, at den debat fortsætter på så højt og larmende niveau som overhovedet muligt. Det mener jeg, har den største omkostning for Qatars styre.

Når man læser de ting, der står sort på hvidt i den nye rejsevejledning, er det så ikke fuldstændig oplagt, at regeringen ikke skal deltage?

- Altså de der forhold er jo helt horrible. Jeg ønsker, at vi skaber mest mulig opmærksomhed på, at de ting skal ændres.

- Måske er det naivt, at man kan ændre Qatar til det bedre. Men nu er der altså VM i Qatar. Og vi kan ikke lave den beslutning om. Jeg synes, det er min opgave at bruge den slutrunde for at lægge det størst mulige pres, lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Ministeren er i løbende dialog med andre EU-lande, og hun ser gerne, at der bliver truffet en fælles beslutning om enten deltagelse eller boykot af slutrunden.

- Vi har en international dialog omkring det. Vi kommer til at tage en dansk beslutning, men selvfølgelig taler jeg med mine kollegaer i andre europæiske lande, siger hun.

Bliver beslutningen taget af regeringen, eller gør I bare som de andre EU-lande?

- Vi tager selvfølgelig bestik af de andre lande. Men det er en dansk beslutning, om Danmark deltager.

Men er det ikke en oplagt mulighed for at være foregangsland?

- Det er en oplagt anledning til at vise vores værdier. Jeg oplever faktisk en dansk indsats, der bruger anledningen til at få bragt os et bedre sted hen.

Hvorfor ikke udnytte muligheden til at tage en beslutning og være et eksempel for de andre lande?

- Jeg synes også, vi bruger den her tid til at tage dialogerne og lægge det pres, der skal til. Jeg ønsker, at diskussionen fortsætter helt op til slutrunden, fordi det lægger det største pres på Qatar.

Se traileren til Ekstra Bladet podcast 'Blodbold' her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes: Gik helt galt

--------- SPLIT ELEMENT ---------