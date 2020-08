Minister vil løse trøjekaos

Erhvervsminister Simon Kollerup lægger op til at finde en løsning på problemet med reklamer for betting og banker på samme fodboldtrøjer

Erhvervsminister Simon Kollerup er parat til at se på loven om kviklån, hvor reglerne er skruet sammen på en sådan måde, at banker og spiludbydere ikke må stå sammen på sportstrøjer.

Det har skabt store problemer for DBU og det danske fodboldlandshold, hvor Arbejdernes Landsbank og Oddset hidtil har stået sammen på landsholdets træningstrøjer. Banken og spiludbyderen er blandt de største sponsorer i DBU.

Men de må ikke i fremtiden stå sammen på trøjerne, efter der blev indført en ny lov med virkning fra 1. juli

En bred kreds af Folketingets partier fra Regeringen til Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige stod bag aftalen om kviklån, hvor formålet var et opgør med de dyre kviklån. Der blev med virkning fra 1. juli indført en grænse for, hvor høje omkostningerne et lån maksimalt kan have.

Oddset og Arbejdernes Landsbank optræder ikke på de samme trøjer, når landsholdet samles til kampene mod Belgien og England. Men nu vil erhvervsminister Simon Kollerup se på de problemer, som kviklånsloven har ført med sig. Foto: Lars Poulsen.

- For regeringen har det været vigtigt at undgå et uhensigtsmæssigt samspil mellem spilreklamer og udbydere af kviklån, der kan fange særligt unge og udsatte i en ond gældscirkel, siger erhvervsminister Simon Kollerup til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Derfor lavede vi aftalen om kviklån med et bredt flertal af Folketingets partier. Jeg har nu noteret mig Forbrugerombudsmandens konklusion, som jeg kan forstå, at der er forskellige holdninger til. I regeringen er vi åbne over for at finde en løsning på sportstrøjer, men det kræver selvfølgelig opbakning i aftalekredsen, fastslår han.

Erhvervsministeren er altså nu parat til at lave loven om, så banker ikke straffes, når de optræder på spillertrøje i selskab med en spiludbyder.

I loven hedder det, at der indføres et markedsføringsforbud, der betyder, at virksomheder, der udbyder lån med en Årlig Omkostning i Procent over 25 procent ikke må markedsføre nogen forbrugslån overhovedet. Det bliver dermed forbudtat reklamere for de dyre kviklån i busser og tog. Desuden indføres et forbud mod markedsføring af kviklån på TV i sammenhæng med spil og gambling.

