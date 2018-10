Ministre græd af glæde: Fodbold-miniput chokerer hele Europa

Gibraltars to sejre i træk vækker opsigt og giver dem tro på, at de kan komme med til EM. Miniput-nationen har nu vundet lige så mange kampe som Tyskland i 2018

Der er ikke meget plads at gøre det på, men hvis Gibraltars landsholdsspillere og deres fans onsdag løber jublende rundt, er der ikke noget at sige til det.

For det beskedne britiske territorium, der måler 6,7 kvadratkilometer, kan nu bryste sig af at have vundet to fodboldkampe i træk! Og det vel at mærke i Nations League begge to. Ingen venskabskampe inkluderet.

Efter sensationen mod Armenien i weekenden fulgte Gibraltar op med sejr over Liechtenstein tirsdag.

Og hvor det i danske ører kan lyde decideret forstyrrende, at man jubler over at have slået Liechtenstein, så er sagen en anden på klippen i det aller sydligste Spanien.

Man er placeret som nummer 198 på verdensranglisten - 20 pladser efter Liechtenstein - og har udover en stribe spillere fra den hjemlige liga deltagelse af tre spillere, der til daglig optræder i engelsk fodbold.

En af de største jubelscener i årevis

Dog ikke i Premier League eller The Championship for den sags skyld. Næh, de spiller i West Didsbury & Chorlton AFC, der ligger i den niende bedste (!) række i engelsk fodbold, samt Abingdon United, der slet ikke er registreret i ligasystemet.

Til sammenligning er Liechtenstein 100 gange større i kvadratmeter men er dog blot godt og vel seks tusinde flere indbyggere. Landsholdet har spillere i både den schweiziske og italienske liga - dog uden at man kan tillade sig at kalde folk som Dennis Salanovic og Marcel Büchel for egentlige profiler.

Spillerne jubler, da sejren er en kendsgerning. Foto: Marcos Moreno/AP

Ifølge Gibraltar Chronicle var stemningen på kogepunktet på Victoria Stadium, da overtiden nærmede sig seks minutter. Gibraltar førte 2-1 på to scoringer i midten af 2. halvleg efter føring til udeholdet før pausen.

- Med 96 minutter spillet, brød stadion ud i hvad der må have været en af de største jubelscener i fodbold i årevis.

- Spillere, fans og selv ministre græd af glæde, da deres anden historiske sejr på mindre end en uge var en kendsgerning, skriver avisen.

Og så er det endda tredje sejr i år alene! I foråret fik man skovlen under Letland i en træningskamp.

Det er voldsomt for et fodboldhold, der spillede sin første kamp i 2013 (i øvrigt 0-0 mod Slovakiet). I de kvalifikationsturneringer til EM og VM, man siden har været med i, er det regnet ind med mål mod top- og mellemklassemodstandere fra hele kontinentet.

Tysklands chance udspillet

Men venskabskampe og nu Nations League giver Gibraltar muligheden for at score mål og hente point fra tid til anden.

Grundet de særprægede regler i Nations League, er det direkte misvisende at sammenligne på tværs af de fire ligaer, der er delt op efter verdensranglisten. Men faktum er, at Gibraltar er væsentligt tættere på EM i 2020 end Tyskland.

For hvor tyskerne i gruppe med Frankrig og Holland blot har et point med to runder igen - og dermed uden chance for at kvalificere sig via Nations League-konceptet, står Gibraltar med seks point, hvilket er tre mindre end Makedonien, der fører gruppen.

Gibraltar har Armenien hjemme og netop makedonerne i en voldsomt svær udekampe til sidst.

Skulle Gibraltar stik mod forventning vinde gruppen, kvalificerer de sig til playoffs i foråret 2020 mod de tre øvrige gruppevindere fra League D. I skrivende stund er det Georgien, Luxembourg og Kosovo.

Tyskland er i øvrigt noteret for tre sejre i 2018 - det samme som Gibraltar. Til gengæld er blot en af dem i en betydende kamp i år; mod Sverige ved VM.

Der er i øvrigt lodtrækning til selve EM-kvalifikationen 2. december i Dublin. Selve kvalifikationen bliver afviklet under mere normale omstændigheder med spilledatoer i marts, juni, september, oktober og november.

Se også: Danmark stødt af førstepladsen

Se også: Jubel-angriber forværrer krisen - tyskerne stadig helt i knæ

Kongekassen var ikke højdepunktet: - En enestående dansk præstation

Hareide jubler efter historisk sejr: I troede ikke på mig

Stor guide: Sådan får du den bedst mulige start i FIFA Ultimate Team

Superligaen indefra: FCK's kæmpekøb nærmer sig flop-status