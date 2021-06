Mirakelbrødrene: Hele Danmarks helte

Selv ville han aldrig kalde sig for en helt.

Morten Boesen vil hævde, at han bare gjorde, hvad han skulle, da Christian Eriksen lørdag aften lå livløs i græsset i Parken.

Andre vil dog gerne bruge heltebetegnelsen om den 47-årige landsholdslæge, der sammen med sin knap tre år yngre bror, Anders, var med til at bringe Christian Eriksen tilbage til livet.

Roser fra Kasper

Anders Boesen var stadionlæge i Parken under lørdagens kamp. Han ilede på banen for assistere sin bror og det øvrige sundhedspersonale, da den danske landsholdsstjernes hjerte satte ud.

– Lægestaben, Anders og Morten … jeg har aldrig set noget lignende. De var så beslutsomme, så iskolde under pres, og de agerede professionelt.

– De paramedicinere og alle dem, der kom på banen for at hjælpe, de er helte i vores øjne. At de kunne gøre, som de gjorde – med hele verden, der holdt øje – er jo bare et mirakel, siger Kasper Schmeichel mandag i Helsingør.

I den blå jakke var Morten Boesen den første af de to brødre, der nåede Christian Eriksen. Anders holder iltmasken. Foto: Lars Poulsen

Det var formentlig de færreste, der før lørdagens tragiske uheld havde hørt om Morten Boesen.

Jo, FCK’ere vidste nok godt, at Boesen havde været tilknyttet klubben i over 15 år, men i den brede offentlighed var han noget nær ukendt.

Lige indtil i weekenden.

Han flankerede Kasper Hjulmand efter kampen mod finnerne og svarede også på spørgsmål fra både dansk og international presse på søndagens pressemøde, hvor Kasper Hjulmand og fodbolddirektør Peter Møller var de andre deltagere i den mørke badmintonhal i Helsingør.

Mens Hjulmand og Møller brugte mange ord, holdt Boesen det kort og nøgternt. Man er vel læge.

– Det var hjertestop. Hvor tæt var vi på at miste ham? Det ved jeg ikke, men vi fik ham tilbage, sagde han og henviste til hjertespecialisterne på Rigshospitalet – ’for jeg er ikke kardiolog’.

Morten Boesen er grundig og struktureret, og, som man har kunnet se på pressekonferencerne, også rolig og uden behov for rampelyset.

De danske spillere slog ring om Christian Eriksen, så lægerne kunne arbejde så ugeneret som muligt i Parken. Foto: Lars Poulsen

Han har et mantra om, at tingene skal være i orden, og det er de, når FCK’s cheflæge er involveret.

Morten Boesen går op i faglighed, og man får ham ikke til at begive sig ud i forklaringer inden for områder, der ikke ligger inden for hans speciale.

Han er specialist i idrætskirurgi og alment anerkendt som den førende danske sportslæge.

Da Peter Møller i 2019 kunne præsentere ham som ny forbundslæge i DBU, var det med ordene, at ’vi er heldige at have sikret en aftale med Morten’.

Det kan en hel nation nu skriver under på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Familie af læger og dygtige badmintonspillere

Hurtigt går det op for Anders Boesen (th.), at der brug for mere lægehjælp på banen. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

I familien Boesen mangler der aldrig en læge.

Morten Boesens tre brødre, Anders, Lars og Mikael, er alle læger – og det var deres far såmænd også. Badminton har også fyldt en hel del i familien Boesen.

Alle fire brøde spillede, og både Morten og Anders nåede langt.

Morten Boesen var del af landsholdstræningen, inden en alvorlig knæskade stoppede karrieren i 2000.

Hans lillebror Anders var endnu bedre med ketsjer og fjerbold.

I ungdomsårene kæmpede han med Peter Gade om at være Danmarks bedste på herresiden.

Han blev landsholdsspiller og lå på et tidspunkt i starten af årtusindet nummer tre på verdensranglisten.

Konkurrencegenet er intakt, og Boesen-brødrene svinger stadig gerne ketsjeren. Når tiden ellers tillader det.

Da Danmark søndag kom på fornavn med Morten, var det tydeligt, at han ikke ønsker stor opmærksomhed. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tjansen som forbundslæge i DBU er blot en af de mange opgaver, der fylder Morten Boesens kalender.

Han har egen klinik i Parken, været tilknyttet en række hospitaler som speciallæge og er desuden læge for atletikklubben Spartas eliteafdeling.

Siden 2009 har han været cheflæge i FC København, hvor også Anders er ansat.

Kan hverken Morten eller Anders være med i forbindelse med en FCK-kamp, kommer der en Boesen med alligevel.

Lars Boesen er også tilknyttet den københavnske klub og klar til at springe til.

Privat bor Morten Boesen i Gentofte og har sammen med hustruen Camilla tre døtre.