Mirakler uden overtro: - Det er noget pjat

Kasper Hjulmand har skabt endnu et nyt stort resultat med sin trup – nu venter semifinalen og Wembley på onsdag

Kasper Hjulmands sorte lykketrøje fortsætter med at bringe det danske landshold held og succes.

Landstræneren havde igen trøjen med på banen, da Danmark for tredje gang i historien indløste billet til EM-semifinalen efter 2-1 sejren over Tjekkiet.

Kasper Hjulmand siger, han ikke er overtroisk, men landstræneren havde alligevel sin sorte trøje med under armen, da det danske landshold kom på banen til EM-kvartfinalen mod Tjekkiet.

Men med en temperatur på 31 grader, da kampen gik i gang, følte landstræneren ikke det store behov til at tage trøjen på.

Den blev pænt placeret på bænken i udskiftningsboksen. Og her fik den dog kun lov at ligge til anden halvlegs start. Så tog Hjulmand den sorte trøje på. Og så vandt Danmark igen.

Men det var ikke overtro, der fik ham til at hoppe i ’lykketrøjen’.

- Jeg havde slet ikke tænkt på, at jeg havde en hvid trøje på, og at vi spillede i hvidt.

- Så spillerne troede engang i mellem, at jeg var Mæhle, så jeg tog den på, så de kunne se forskel, og det gik jo meget godt, siger Kasper Hjulmand, der tager trøjen med til England.

- Jeg forsøger altid at bryde de mønstre, hvis jeg er ved at blive lidt overtroisk, for det er noget pjat. Men vi vinder, så den kommer nok med på Wembley, indrømmer Kasper Hjulmand.

De danske spillere blev hyldet på behørig vis af de medrejsende danske fans. De måtte hånd i hånd over til det område på stadion, hvor danskerne var samlet. Her stod Kasper Hjulmand i en rød-hvid bøllehat midt i festrusen.

Kasper Hjulmand iført hvid trøje og bekymret mine. Foto: Lars Poulsen

Mens landstræneren var på vej tilbage, måtte han vende rundt på en tallerken. For de danske fans ville ikke slippe succestræneren. Han tog endnu en Fenerbahce-hilsen til fansene, inden han kunne fejren succesen med sine spillere.

Nu går turen tilbage til Helsingør, inden Hjulmand og co. indtager London. Forhåbentlig kommer de først hjem, når pokalen er i hus.