Miroslav Kloses VM-rekord er slået

Brasilianske Marta er den mest scorende fodboldspiller i herre- eller damefodbold ved VM.

Med sit mål på straffespark til slutresultatet 1-0 over Italien ved kvindernes VM nåede den 33-årige fodboldstjerne op på 17 VM-mål. Det har ingen andre mænd eller kvinder præsteret.

- Det er en glædelig følelse. Ikke bare at slå rekorden, men også at få muligheden for at repræsentere kvinder ved at gøre det, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

- Men det, der betyder mest, er, at jeg kunne hjælpe mine holdkammerater med at kvalificere os videre fra gruppespillet.

Nærmeste forfølger er den tidligere tyske herrelandsholdsspiller Miroslav Klose med 16 mål til VM.

Martas enlige mål i kampen var ikke nok til at sikre gruppens andenplads, som går til Australien. I stedet går Brasilien videre til ottendedelsfinalen i turneringen som en af de fire bedste treere.

Her skal Marta og Brasilien op imod enten Tyskland eller Frankrig.

- Vi forsøgte at få førstepladsen i gruppen, men det her er trods alt VM.

- Det er lige meget, hvem vi møder. Vi kan ikke selv vælge. Vi har nået vores første mål; at kvalificere os videre fra gruppen. Nu skal vi videre, siger Marta til det amerikanske medie CNN.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Historiens mest scorende VM-spillere

* Marta: 17 mål (2003, 2007, 2011, 2015, 2019, Brasilien).

* Miroslav Klose: 16 mål (2002, 2006, 2010, 2014, Tyskland).

* Ronaldo: 15 mål (1998, 2002, 2004, Brasilien).

* Gerd Müller: 14 mål (1970, 1974, Tyskland).

* Birgit Prince: 14 mål (1995, 1999, 2003, 2007, Tyskland).

* Abby Wambach: 14 mål (2003, 2007, 2011, 2015, USA).

* Just Fontaine: 13 mål (1958, Frankrig).

* Pelé: 12 mål (1958, 1962, 1966, 1970, Brasilien).

* Michelle Akers: 12 mål (1991, 1995, 1999, USA).

* Sándor Kocsis: 11 mål (1954, Ungarn).

* Jürgen Klinsmann: 11 mål (1990, 1994, 1998, Tyskland).

* Sun Wen: 11 mål (1991, 1995, 1999, 2003, Kina).

* Bettina Wiegmann: 11 mål (1991, 1995, 1999, 2003, Tyskland).

* Cristiane: 11 mål (2007, 2011, 2019, Brasilien).

Kilder: fifa.com