Miserabel corona-kontrol af danske fans

Ingen kom ind uden en negativ test, skriver UEFA til Ekstra Bladet, der dog er vidende om, at det var tilfældet for flere stadiongængere

Der er corona-regler, lige indtil det bliver for bøvlet. Sådan er det åbenbart til EM i fodbold.

Det stod klart på stadionvæggene i Amsterdam lørdag: Alle skal fremvise et negativ resultat fra kampdagen for at komme ind på Johan Cruijff Arena.

Men det stod også klart, at testsystemerne i Holland slet ikke var gearet til en generel åbning af samfundet og så samtidig indbyde til EM-fest for de danske fans.

Mange roligans smuttede ind med PCR-test, der var taget i Danmark om fredagen, og kaosset var i det hele taget stort foran stadion. Mange danskere havde fået beskeden om, at man pludselig kunne få byttet sin danske PCR-test til et grønt armbånd, som så ville give adgang.

Man kunne også få taget en test ved stadion, men det var rent spil for galleriet, for umiddelbart efter vatpinden i næsen fik man tæt på kampstart udleveret det grønne armbånd uden at få svar på testen.

'Vi var bekymrede'

'Flere tusinde hollændere venter stadig på resultaterne af deres testresultater', skrev De Telegraaf sent lørdag aften. Det samme gjorde mange, der havde fulgt DBU's opfordring om at blive testet, men altså ikke havde fået svar.

- Vi må sige, at vi var bekymrede de sidste to dage for, om den hollandske testkapacitet kunne sikre den procedure, de havde sat op. Hele kampdagen var DBU’s direktion i gang med at finde ud af, hvordan man kunne læse det både med UEFA, stadion og myndighederne, og vi var glade for, at man til sidst fandt den her meget pragmatiske løsning, at man kunne komme ind med sit danske coronapas, siger DBU’s kommercielle direktør Ronnie Hansen.

Han havde en lang dag for at redde tråde ud og få informationer ud til tusindvis af danske fans i Holland.

Med et coronapas kan testen jo være op til 72 timer gammel. Har I været bekymret for corona-sikkerheden inden på stadion?

- Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan udtale mig om. Som udgangspunkt stoler vi på de lokale myndigheder.

Og de er gået med til den...

- Ja, det er de hollandske myndigheder, der bestemmer, og hvis de laver den vurdering, at setuppet er sikkert, så er vi på linje med dem.

Også UEFA spiller bolden over til de hollandske myndigheder.

- Som du ved, var testservice nede i et lille stykke tid om lørdagen, efter det angiveligt blev ‘hacket’, lyder det i et skriftligt svar.

- For dog at give adgang til stadion for fansene, der ikke havde fået deres testresultat, besluttede de lokale myndigheder, at man kunne bruge resultaterne i den danske corona-app, som er godkendt af de danske myndigheder.

- Vær dog klar over, at de danske fans stadig skulle vise en negativ test for at komme til den pågældende kamp.

Sidste del stemmer ikke overens med Ekstra Bladets oplysninger, hvor flere tilskuere ikke har skullet fremvise en negativ test.

Det blev UEFA konfronteret med, men der er ikke kommet svar på det opfølgende spørgsmål på mail.

Ekstra Bladet har gennem hele søndagen forsøgt at få fat på det hollandske sundhedsministerium, men det er ikke lykkedes at komme igennem endnu.

