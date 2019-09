Misser dansk EM-brag: Alvorligt skadet i druk-skandale

Danmark har haft det mere end svært ved at score mod Irland i de vigtige kvalifikationskampe over de seneste år.

Nu er midterforsvareren Richard Keogh - der også har fungeret som landsholdsanfører - dog ude af kampen, når Danmark til november kommer på besøg i Dublin.

Irish Times kan således fortælle, at den 33-årige Derby-anfører er kommet så alvorligt til skade efter et socialt arrangement i klubben, der udviklede sig til drukorgie i byen og en smadret bil efter spirituskørsel, at han er ude i mange måneder.

- Spillerne var ude som en del af en planlagt teambuilding-middag med staben, og mens hovedparten af holdet agerede ansvarligt og tog hjem ved 20-tiden, så tog en lille gruppe med anfører Richard Keogh videre og drak ud på natten, lyder det i en besked fra klubben.

Keogh havde godt fat på Simon Kjær i seneste opgør mod Danmark i sommer - han var også med i 2018-kampen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- De skulle have vist, hvornår de skulle stoppe, og de ignorerede også muligheden for at blive kørt hjem af klubben, men valgte at blive ude.

- Som et resultat af det alkohol-resulterede uheld, har Richard Keogh fået en alvorlig knæskade, der holder ham ude til slutningen af sæsonen, lyder det.

Holdkammeraterne Tom Lawrence og Mason Bennett er anholdt og sigtet for spirituskørsel, mens anfører Keogh blot var med i bilen ved ulykken.

Ifølge klubben skal spillerne nu betale en dyr pris for deres handlinger.

Man kan dog argumentere for, at Keogh allerede er straffet rigeligt. I en alder af 33 år og en knæskade frem til sommer, så er det usandsynligt, at han får mere end de 26 landskampe, han er noteret for.

Irland spiller hjemme mod Danmark i EM-kvalifikationens sidste runde 18. november. Inden da spiller Irland i oktober ude mod Georgien og Schweiz.

I øjeblikket fører Irland gruppen med to point ned til Danmark og tre point ned til Schweiz, og sidstnævnte har en kamp til gode. De to bedste kommer med til EM 2020.

