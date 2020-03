Mister drømmejobbet

Ebbe Sand kaldte det et drømmejob, da han i januar tog over som assistenttræner på landsholdet.

Forude ventede EM på hjemmebane, og det blev ikke større, slog han fast. Men efter bare to måneder er drømmen brast. Sand har dog mere ondt af Åge Hareide, siger han til BT.

Det var Åge Hareide, der havde kvalificeret Danmark til slutrunden, og det var Åge Hareide, der, lang tid før landsholdet overhovedet bookede billet, talte om muligheden for at spille slutrundekampe i Parken.

Derfor tænker Sand især på manden, han nåede at arbejde kort sammen med.

- Det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg havde virkelig set frem til opgaven. Men jeg har altså mere ondt af Hareide end af mig selv, siger Ebbe Sand til BT.

Tirsdag flyttede UEFA EM-slutrunden til sommeren 2021 som følge af coronavirussens spredning.

Det stod i forvejen klart, at Åge Hareide ville forlade jobbet som landstræner den 31. juli.

Derfor skulle Ebbe Sand også kun hjælpe indtil da, efter han overtog jobbet fra Jon Dahl Tomasson, der i begyndelsen af året blev cheftræner i Malmö FF.

Både Hareide selv og DBU slog i går fast, at udsættelsen af EM betyder, at Hareide ser ud til at have stået i spidsen for Danmark for sidste gang.

De to kampe, landsholdet skulle spille i marts, er allerede aflyst. Det samme forventes om kampene mod Sverige og Norge, der er planlagt til juni.