Mit EM-øjblik: Det var helt unikt

Ekstra Bladets EM-hold ser i tre artikler tilbage på de øjeblikke, der gjorde størst indtryk under slutrunden.

Det var fem dage siden jeg havde siddet forstenet i presserummet og ikke kunne komme videre efter den frygtelige aften med Christian Eriksens kollaps, og jeg var virkelig i tvivl.

Ikke om jeg skulle sætte mig tilbage på pressepladsen i stadion igen, men hvordan jeg, Parken og de danske spillere ville reagere, når det hele skulle gå løs igen mod Belgien, som jeg selv holdt som EM-favoritter.

I Fælledparken var stemningen forrygende, men da jeg så det danske hold til opvarmning var det tydeligt, at der også var en sammenbidthed.

De danske fans viste et uhørt højt niveau af opbakning. Foto: Lars Poulsen

Men med et trylleslag blev det løsnet, og det takker jeg de danske tilskuere for.

Parken var tændt i en grad, jeg aldrig har set før, og volumen blev skruet op på maksimal styrke, da den gigantiske trøje til åbningsceremonien blev foldet ud – med Christian Eriksens navn på.

Eriksen-trøjen fulgte med til alle efterfølgende kampe. Privatfoto

Jeg bor lige i nærheden af Parken og fik besked fra dem derhjemme om, at man kunne høre brølene så klart.

Jeg så direkte på Simon Kjær, da nationalsangen skulle afsynges og slugte en kæmpe klump. Og en til og en til. Jeg plejer at synge lidt med, men det var svært den dag.

Heldigvis skulle os i Parken ikke klare at synge alene – vi var over 25.000 til at hjælpe Kjær, mig og enhver anden den dag.

Se øjeblikket, hvor kampen blev stoppet til ære for Eriksen:

Det var smukt, da kampen blev stoppet til ære for Eriksen. Video: TV3 Sport

Jeg kiggede rundt på mine mere rutinerede kolleger og spurgte, om de havde oplevet et dansk nationalstadion så levende, euforisk og gyngende.

Klart nej, dette var unikt, var svaret. Og det vil jeg aldrig glemme.

Holdet blev løftet i uset grad og havde de belgiske favoritter på hælene i en hel halvleg, før de tog over i anden halvdel. Trods nederlaget var det svært ikke at være helt ovenpå, for Danmark havde rejst sig sammen.

Belgien tog en flot comeback-sejr, men Eriksens ven Romelu Lukaku vandt alligevel mange danske hjerter ved sin optræden i dagene omkring hændelsen. Foto: Lars Poulsen

Tilskuerpræstationen mod Belgien satte en helt ny standard for, hvad danske fans kan gøre for at hjælpe holdet. Om det var i Helsingørs gader, Østervrå, Parken, Amsterdam, Baku eller London, så var danskerne der talstærkt og med urokkelig opbakning.

Efter endnu en magisk aften i Parken, hvor Rusland fik hug, gik turen ud i Europa. Det havde de danske fans også fortjent, og de endte som bekendt med at få endnu mere, end de fleste turde drømme om.