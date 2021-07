Mit EM-øjeblik: Momentet der ændrede alt

Ekstra Bladets EM-hold ser i tre artikler tilbage på de øjeblikke, der gjorde størst indtryk under slutrunden.

Nøj, hvor havde vi glædet os.

Landsholdet, fans og medier havde set frem til tre slutrundekampe på eget græs i Parken med en trup, der ovenikøbet gav grund til at drømme om et EM, der skulle vare længere end gruppespillet.

Tilmed kom EM-slutrunden netop, som samfundet og tribunerne igen blev åbne, men den kamp, der skulle skudt festen i gang, udviklede sig i stedet til et kollektivt nationalt traume, da stjernen over dem alle, Christian Eriksen, kort før pausen faldt om på banen.

I første omgang var der ingen synderlig reaktion. Spillere ligger jo tit ned i fodboldkampe, men hurtigt stod det klart, at det var sjældent alvorligt. At stjernen kæmpede for sit liv.

Alvoren kunne aflæses i holdkammeraternes ansigter. Foto: Lars Poulsen

- Den er helt gal. Han er fuldstændig død i øjnene, udbrød en kollega chokeret på pressepladserne, da de senere så udskældte tv-billeder viste, at Eriksen svævede mellem liv og død.

I de følgende minutter, der må betegnes som de hæsligste i landsholdets lange historie, kunne tilskuere og tv-seere i de danske stuer og overalt i verden chokerede se til, mens brødrene Boesen udførte livreddende behandling, og medspillerne som et udtryk for smuk solidaritet og omsorg skærmede deres ven fra omverdenens blikke.

Simon Kjær og Kasper Schmeichel trøster Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen. Foto: Lars Poulsen

Heldigvis lykkedes det at redde Christian Eriksen liv, og selvom den fortsatte fodboldkarriere er et meget åbent spørgsmålstegn, så overlevede manden fra Middelfart, og er allerede så meget i bedring, at han kan rejse til London for at se fodbold.

Men selvom det kan lyde kynisk, så har Christian Eriksens kollaps også haft en positiv effekt.

Selvfølgelig vil hverken Eriksen, hans pårørende eller venner og kammeraterne på det danske landshold nogensinde huske den aften som noget positivt.

Det vil ingen, der overværede det – hverken på stadion eller på tv.

Christian Eriksens skæbne bragte landshold og befolkning tætterer på hinanden. Foto: Lars Poulsen

Men den kile som lønkonflikten mellem spillerne og DBU skabte mellem nationalmandskabet og danskerne er omsider blevet helet.

Aldrig tidligere i historien er kampe i gruppespil eller ottende- og kvartfinaler blevet fejret af ekstatiske folkemasser overalt i de store danske byer, og forbindelsen mellem holdet og folket har næppe nogensinde været stærkere. I hvert fald ikke siden de lykkelige sommerdage i 1992, hvor EM-miraklet i Sverige blev til virkelighed.

Og vigtigst af alt.

Christian overlevede.