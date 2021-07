Mit EM-øjeblik: Når det bliver fodboldkunst

Ekstra Bladets EM-hold ser i tre artikler tilbage på de øjeblikke, der gjorde største indtryk under slutrunden.

EM-slutrunden i Danmark blev på mange måder langt større end selv de største optimister turde håbe på.

Det blev en slutrunde, hvor Danmark godt nok tabte semifinalen, men vandt Europas fodboldhjerter, fordi Christian Eriksen overlevede.

Det vil være en slutrunde, som danskerne i lang tid kommer til at mindes. Både fordi vi spillede tre kampe i Parken.

Men i lige så høj grad, fordi slutrunden var så kontrastfyldt.

Eriksens frygtelige kollaps mod Finland. Slutrunden, der igen samlede danskerne om landsholdet. Den første semifinale i 29 år og naturligvis Mikkel Damsgaards tordenstøvle mod både Belgien og England.

Den unge 21-årige Jyllinge-dreng bragede ind på den store EM-scene.

Joakim Mæhle brød helt sammen, da finalepladsen kiksede på Wembley. Jannik Vestergaard trøster ham. Foto: Lars Poulsen.

Joakim Mæhle viste følelser, da Danmark røg ud mod England. Hans oplæg til 2-0 målet mod Tjekkiet er et af slutrundens flotteste. Foto: Lars Poulsen.

Men for mig vil mit største EM-øjeblik ubetinget være Joakim Mæhles sublime oplæg til Kasper Dolbergs 2-0 træffer mod Tjekkiet i kvartfinalen i bageovnen i Baku.

Den tekniske udførelse, den præcise aflevering med ydersiden og så hele timingen af indlægget og Kasper Dolbergs løb i feltet.

Alt gik op i en højere enhed.

For mig var det fodboldkunst på et meget højt niveau. Findes det smukkere og mere elegant udført. Jeg tvivler faktisk.

Og det oplæg med den yderside må for altid aflive alle myter og diskussioner om en højrebenet kan spille i venstre side.

Joakim Mæhle har bevist under hele slutrunden, at det slet ikke er et handicap at være højrebenet, når man skal optræde i den forkerte side.

Han scorede tilmed to mål under EM – et med hvert ben – og viste sig som en af slutrundens mest aggressive, dynamiske backs blandt dem med flest højintense løb.

Joakim Mægle havde meget at juble over ved EM. Her i skøn forening med landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

For mig fremstår Joakim Mæhle – naturligvis sammen med Mikkel Damsgaard – som de største danske EM-sensationer.

Joakim Mæhle kom fra det ukendte, udviklede sig under slutrunden til hele Danmarks yndling, fordi han spillede med hjertet. Ham, der gav alt hver gang, og ham der aldrig svigtede.

Det sluttede på Wembley, da tårerne trillede ned ad kinderne på Joakim Mæhle.

Jannik Vestergaard var den trøstende kammerat, der ’hjalp’ Østervrå-knægten med at få styr på følelserne.

Fodboldspillet behøver ingen hjælpe ham med. Mæhles yderside glemmer jeg aldrig.