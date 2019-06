Model afslører stjernens klamme beskeder

Den egyptiske landsholdsspiller Amr Warda er blevet flået af landsholdet midt under de afrikanske mesterskabet i fodbold, som endda afvikles i netop Egypten.

Midtbanespilleren har udsat kvinder for sexchikane via det sociale medie Instagram, hvor han har sendt beskeder med underlødigt indhold.

Warda, som til daglig er ejet af den græske klub PAOK Thessaloniki, spillede i holdets åbningskamp fredag, men kommer ikke i aktion i resten af turneringen.

- Formanden for Det Egyptiske Fodboldforbund, Hani Abu Reda, har efter et møde med den tekniske og administrative stab besluttet at forvise Amr Warda fra holdets lejr. Det sker for at beholde disciplinen, dedikationen og koncentrationen, lyder det i en pressemeddelelse.

Der er ingen henvisninger i meddelelsen, men den pludselige marchordre til midtbanespilleren kommer, efter den egyptisk-britiske model Merhan Kellar offentliggjorde beskeder, som Warda skulle have skrevet.

Derefter skulle Kellar ifølge The Guardian have vist lignende beskeder, som fodboldspilleren skulle have sendt til andre kvinder. Beskederne havde en aggressiv karakter, lyder det hos mediet.

Efter stor debat og pres på det egyptiske forbund tog de affære og smed ham på porten. Han har endnu til gode at tage til genmæle.

Det er dog ikke første gang, den 25-årige egypter er fanget i sådan en sag.

I 2017 var han på lån i det portugisiske klub Feirense, men det blev kun til tre uger hos dem, for han røg ud efter beskyldninger om, at han havde chikaneret to holdkammeraters koner. Selv nægtede han sig skyldig.

Nu må Egypten fortsætte med 22 mand i truppen. Hjemmebanefavoritterne spiller gruppefinale mod Uganda på søndag.

