Modsiger Schmeichel: Kun to muligheder

Forvirringen er stor - også over, at mandagen som ny spilledag blev helt forkastet

Mandag gik Peter Schmeichel ud med beskeden om, at Danmark ikke bare havde to valg - men tre.

De to første havde Kasper Hjulmand fortalt om: Spil nu eller kl. 12 om søndagen. Men den ældre Schmeichel mente, at et tredje scenarie var blevet bragt i spil, nemlig at Danmark kunne opgive kampen og tabte 3-0.

Men det var aldrig i spil, fortæller Kasper Hjulmand tirsdag, da han mødte den skrivende presse efter en lang seance med tv.

- Nej, det har jeg ikke hørt noget om. 100 procent. De gange, hvor jeg var inde i dommerrummet, hvor de delegerede (Fra UEFA, red.) var og diskuterede, der snakkede de pludselig om mandag, men nej, det kunne ikke lade sige gøre, fordi finnerne skulle spille onsdag. Kunne man flytte finnernes kamp? Nej, det kunne man ikke, siger Hjulmand.

- Vi kunne spille kl. 12 eller lige nu. Det er de to ting, som jeg har hørt.

- Og det var umuligt at komme igen kl. 12.

Hvorfor mandag blev forkastet, er fortsat et mysterium, for nok har finnerne en kamp mod Rusland onsdag kl. 15, men UEFA meddelte i går og har som fast regel, at spillerne skal have 48 timers hvile mellem kampe.

Det havde i hvert fald givet muligheden at spille mandag med genstart senest kl. 14. Det var end ikke på bordet, og Ekstra Bladet har rettet henvendelse til UEFA omkring dette. Indtil nu uden svar.

Nu står Danmark med nul point efter første kamp, men det betyder ikke, at de lægger sig ned.

- Vi vil gøre vores bedste, og vi er ikke færdige endnu, siger Hjulmand med passion i øjnene.