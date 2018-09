Modstander beklager Danmark: Nu tager de konsekvensen

Det vækker opsigt over det meste af fodboldverdenen, at Danmark senere onsdag sender et landshold på banen i testkampen mod Slovakiet bestående af divisions- og serie-spillere.

Blandt andet hos modstanderen fra Slovakiet, hvor man mildest talt undrer sig over, hvad der foregår - altså ligesom de fleste i Danmark gør.

Her havde man håbet på at bruge kampen som forberedelse til Nations League-opgøret mod Ukraine, men der er ikke meget forberedelse i at møde et dansk hold uden 'rigtige' landsholdsspillere. DBU spilder med andre ord Slovakiets tid ved at sende et hold af divisionsspillere.

Slovakiets fodboldforbund udsendte tirsdag en meddelelse, hvor man blandt andet fortalte, at Danmark har lovet Slovakiet økonomisk kompensation, at fans kan få refunderet deres billetter til kampen, og at man nu kan købe billetter til bare én euro stykket - svarende til 7,5 kroner.

- Det slovakiske fodboldforbund er kede af situationen omkring kampen mellem Slovakiet og Danmark. Vi er blevet ofre for det danske fodboldforbunds konflikt. Vi er bekymrede over, at vi nu skal spille mod spillere fra de lavere rækker i stedet for at møde den stærkest mulige modstander.

- Fra dansk side er vi lovet økonomisk kompensation for de udgifter, der er i forbindelse med organiseringen af kampen. Det slovakiske fodboldlandshold lider skade af hele situationen. Det ikke er en god forberedelse til Nations League-opgøret i Ukraine, fordi det er en modstander af meget lavere kvalitet.

Det nye landshold. Foto: Lars Poulsen

Det gamle landshold. Lars Møller / Ritzau Scnapix

Slovakiets største stjerne Marek Hamsik får ikke den modstand, han havde ventet, og tilskuerne kan nu få billet til kampen mod Danmark for mindre end en liter mælk koster. Foto: AP

Her er det 'nye' danske landshold: Morten Bank, Avarta, målmand

Christian Bannis, TPI, forsvar

Mads Priisholm Bertelsen, TPI, forsvar

Christian Bommelund Christensen, Jægersborg Boldklub, forsvar

Rasmus Gaudin, Vanløse, midtbane

Adam Fogt, Kastrup, midtbane

Anders Fønss, TPI, angriber

Victor Hansen, Frederikssund, forsvar

Anders Hunsballe, Greve, midtbane

Oskar Højbye, Vanløse, midtbane

Christoffer Haagh, Jægersborg Boldklub, målmand

Christopher Jakobsen, Hillerød, midtbane

Nicolai Johansen, Vanløse, forsvar

Rasmus Johanson, HIK, midtbane

Kevin Jørgensen, Jægersborg Boldklub, midtbane

Kasper Kempel, Skovshoved, midtbane

Daniel Nielsen, Vanløse, forsvar

Troels Cillius Nielsen, Birkerød, angriber

Christian Offenberg, Avarta, angriber

Kasper Skræp, TPI, forsvar

Daniel Holm Sørensen, Skovshoved, angriber

Louis Veis, Jægersborg Boldklub, angriber

Simon Vollesen, Birkerød, midtbane

DBU hyrer psykolog - frygter chikane mod det 'nye' landshold

- Det slovakiske fodboldforbund håber, at fansene vil støtte om op landstræner Jan Kozaks landshold og ikke forlade dem i denne svære situation. Vi håber, fansene vil støtte os. Derfor sætter vi også billetprisen ned til et symbolsk beløb på én euro, og profitten går til fodboldforbundets fond.

- Fans, som har købt billetter, vil få beløbet refunderet. Har man købt en billet til 26 euro, får man 25 euro igen, og har man købt en billet til 16 euro, får man 15 igen (26 euro svarer til 194 kroner, red.).

- Det slovakiske fodboldforbund vil i øvrigt opfordre UEFA til at tage hånd om denne situation og sikre, at den får konsekvenser, står der i meddelelsen fra Slovakiet.

Godt nok er det 'kun' en testkamp, men det er dog en testkamp, hvor man må lave seks testkampe, ikke 12. Det betyder, at kampen tæller til verdensranglisten, og dermed er den i en eller anden form godkendt af det europæiske fodboldforbund.

Senest er det kommet frem, at fraværet af Danmarks oprindelige landshold også får konsekvenser på tv, som du kan læse her.

Daniel træder frem: Derfor sagde jeg ja til landsholdet

