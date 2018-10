Modstander fik enorm skideballe: - Alle hørte det - undtagen ham

DUBLIN (Ekstra Bladet): Hvis der stadig er nogen, der kan huske nullerten i Dublin, når Nations League er spillet til ende, bliver det med garanti ikke på grund af underholdningsværdien.

For det chancefattige opgør på Aviva Stadium var en prøvelse at komme igennem for både tv-seere og de frysende tilskuere i Irlands hovedstad, der mildest talt ikke blev præsenteret for skønspil af de to hold.

Men pulsen kom op, da irske Jeff Hendrick i første halvleg rev bolden fra Thomas Delaney og stormede ned mod det danske mål, hvor han dog sendte sin forkølede afslutning forbi.

Øjeblikket forinden havde irerne nemlig bedt danskerne om at sparke bolden ud, fordi Harry Arter lå skadet i græsset.

Men inden Delaney fik sendt bolden ud, nappede Hendrick den, og var tæt på at gentage brasilianske Luiz Adrianos berygtede måltyveri for Shakhtar Donetsk mod FCN i Champions League tilbage i 2012.

Det fik Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Mathias ’Zanka’ Jørgensen til at uddele en enorm skideballe til Hendrick, der dog bedyrede sin uskyld.

- Jeg så ikke bag mig, jeg opdagede bare, at jeg fik den nemt. Vi lærte som børn, at man spiller til dommeren fløjter, og det gjorde jeg. Hvis det var mig, havde jeg sparket bolden langt væk i stedet for at tage en chance, sagder Hendrick til Kanal 5 efter kampen.

En version, Delaney forholder sig en anelse skeptisk overfor.

- Det undrer os, at alle hører det – undtagen ham. Det er nok derfor. Selv Kasper nede i målet hører det, siger Delaney og giver sin version af kampens dramatiske højdepunkt.

- Der ligger en spiller, og de råber og signalerer, at jeg skal sparke bolden ud. Det skal jeg da nok gøre, så jeg vender, men så kommer der en irer løbende og tager bolden. Det går ikke rigtig op for ham hvad fanden, der foregår. Men måske opdager han det, for han sparker den jo pænt forbi, fortæller Dortmund-spilleren, der medgiver, at det danske landshold ikke ligefrem sprudlede mod irerne.

- Det var egentlig ikke en svær kamp på den måde, for vi havde meget kontrol. Men uh, den var irriterende at spille. Det var ligesom mod Irland i Parken. Man kunne spille i lang tid uden at score, og der skulle en tilfældighed til, hvis det skulle ske, siger han og fortsætter:

- De spiller primitivt, og det er ikke udelukkende ment negativt. Men det er ikke let at åbne det op, når der står otte-ti mand, og ja, måske kunne vi have gjort det bedre, erkender Thomas Delaney, der dog ikke vil skrive under på, at det alene var fraværet af Christian Eriksen, der gjorde udslaget.

- Det er meget let at stå at sige, at vi savner Christian, og at vi havde vundet med ham. Men vi havde det jo også svært mod dem i Parken. Og vi manglede ham også i dag. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi vinder, siger Thomas Delaney, der tager tilbage til Dortmund for at pleje en betændt tå, og derfor ikke er med, når Østrig tirsdag gæster Herning.

