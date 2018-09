Modstander har lavet revolution - men kan få røvfuld mod Danmark

Ryan Giggs har vendt det hele på hovedet, efter han overtog tøjlerne for det walisiske landshold

Der var ikke mange succesoplevelser, dengang Ryan Giggs var aktiv spiller, men måske kan han gøre det godt igen som landstræner for sit hjemland.

Waliserne er af den overbevisning, at de missede en kæmpe mulighed for at komme med ved en VM-slutrunde, da kvalifikationen glippede sidste gang, og med den succesrige færd ved EM i 2016 var forhåbningerne store.

Det glippede dog for den daværende træner, Chris Coleman, der måtte forlade posten.

Ind kom Ryan Giggs, og han har vendt det hele på hovedet.

Manchester United-ikonet satte gang i den helt store svingdør og sendte navne som Chris Gunter, James Chester og Joe Ledley, som tilsammen havde omkring 200 landskampe, ud af vagten.

Aaron Ramsey fejrede sammen med en af de unge, 17-årige Ethan Ampadu. Foto: Ritzau Scanpix

Ind er så kommet en række særdeles unge spillere: Ethan Ampadu på 17, Connor Roberts, 22, David Brooks, 21, Chris Mepham, 20, Tyler Roberts, 19, og Matthew Smith, 18.

En revolution, skriver engelske The Mirror.

I Wales kaldes Giggs både nådesløs og modig, og der drages paralleller til Manchester Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson, der ofte bragte unge spillere på banen, hvis de ældre var begyndt at falde i niveau.

Ferguson gav selv Giggs debut på Manchester Uniteds førstehold som 17-årig. Foto: AP

Hos WalesOnline bemærker man, at holdets spil mod Irland, var noget af det mest fascinerende, der var set i årtier. Sejren på 4-1 kunne have været meget større, lyder det.

For en tid har man glemt kritikken fra Giggs' spillerkarriere, hvor han ofte missede landskampe.

Stor respekt for Danmark

Mediet kalder dog Irland for et forfærdeligt hold, mens Danmark nyder større agtelse.

- Christian Eriksen & co. vil blive en helt anden opgave. Giggs kommer med ungdommen, og der kan komme store udfald. Det kan måske ske i Aarhus, skriver mediet.

Nok kan Nations League give en billet til EM i 2020, men der er et større formål for Giggs' mandskab.

- Wales kan få røvfuld i Danmark, men det handler om at bygge noget op til VM i 2022, lyder det.

