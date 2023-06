Mødes på golfbanen med Hjulmand: Driller hinanden

Han blev folkeeje efter EM i 2021. Halvandet år senere gik det så helt galt ved VM i Qatar - ét point i tre gruppekampe. Adios!

Kasper Hjulmand har stået bag kæmpemæssige op- og nedture siden tiltrædelsen som landstræner i 2020.

Nu får han så minimum to slutrunder mere i spidsen for det danske herrelandshold efter at have underskrevet en ny kontrakt, der løber til og med EM 2026 - hvis Danmark altså kvalificerer sig.

EM i 2026 kan potentielt blive Hjulmands fjerde slutrunde i spidsen for landsholdet. Foto: Emil Agerskov

Og selvom Hjulmand ikke ligefrem besidder samme temperament som 80'ernes succesfulde landstræner, Sepp Piontek, ja, så er de to landsholdskoryfæer fra den tid Preben Elkjær og Frank Arnesen godt tilfredse med Hjulmands nye kontrakt.

- Jeg synes, der har været så mange gode ting, inden vi kom til VM i Qatar, at det er helt fair, at man holder fast i træneren, siger Preben Elkjær til Ekstra Bladet.

- Jeg er glad på Danmarks vegne for, at han har skrevet under. Det er godt for DBU, og det er godt gået af Peter Møller (fodbolddirektør i DBU, red.), lyder det samstemmigt fra Frank Arnesen.

Bebrejder ham ikke

Den rædderlige VM-slutrunde i Qatar i slutningen af sidste år er altså ikke noget, der har fået konsekvenser for Hjulmands position på landsholdet.

Og det skal det heller ikke, mener Frank Arnesen.

- VM regner jeg ikke for noget. Det var midt i sæsonen, og de havde kun seks dage at forberede sig på, siger Arnesen.

Efter den aktive fodboldkarriere har Frank Arnesen bestredet en række topposter som sportsdirektør i storklubber som PSV Eindhoven, Tottenham og Chelsea. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

- Det er selvfølgelig ens for alle, men man kan ikke bebrejde ham, når FIFA vælger at spille i Qatar midt på sæsonen.

- Er det ikke bare en dårlig undskyldning for en dårlig præstation?

- Nej, for ellers ville de ikke forlænge ham. Dag ind og dag ud har Peter Møller set, hvordan han (Hjulmand, red.) omgås spillerne, staben, pressen og så videre. De ved, hvordan han arbejder. Så det er ikke noget med, at de har taget for let på det.

Mødes på golfbanen

Efter uafgjort mod Tunesien og nederlag til både Frankrig og Australien måtte Danmark forlade VM som nummer sjok i gruppe D.

Noget gik alvorlig galt.

- Det var jo en virkelig skuffende præstation, siger Preben Elkjær.

- Og så må man jo evaluere på, hvad der gik galt.

Kasper Hjulmand har forlænget sin landstræner-kontrakt, så den gælder frem til sommeren 2026. Foto: Emil Agerskov

- Er der så nogle punkter, du kan pege på, som gik galt?

- Ja, der er faktisk to-tre ting, som jeg ikke vil fortælle dig, lyder det hemmelighedsfuldt fra landsholdslegenden.

- Skal du ikke have ringet til Hjulmand og fortælle ham om dem så?

- Nej, det behøver jeg ikke, for jeg har talt med ham, griner Elkjær.

- Vi mødes en gang imellem på golfbanen, og der kan vi jo ikke lade være med at drille hinanden og snakke lidt sammen. Han er en dygtig træner og en klog mand, så han ved præcist, hvad der gik galt.

En katastrofe

Det næste års tid skal Kasper Hjulmand fokusere på én stor opgave: at kvalificere landsholdet til EM 2024.

Foruden Danmark består gruppe H af Slovenien, Kasakhstan, Finland, Nordirland og San Marino.

Rasmus Højlund blev den helt store helt i forårets to kvalifikationskampe. Han scorede alle Danmarks fem mål - selvom vi tabte til Kasakhstan. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Men kvalifikation til EM er ifølge Preben Elkjær ikke en succes i sig selv.

- Det der med, at nu skal vi kvalificere os, og så er det en kæmpe succes, det synes jeg ikke mere, siger han.

- Der er så mange hold med nu. At kvalificere sig til en slutrunde er et must. Kvalifikationen skal vi slet ikke tænke over. Punktum, færdig.

- Jeg synes, vi skal være, ligesom det har været i mange år for de store nationer, at det er en katastrofe, hvis ikke vi kvalificerer os. Dét, vi skal, er at slå de allerbedste og største nationer. Det, synes jeg er målet.

Tirsdag udtog Kasper Hjulmand den landsholdstrup, der 16. juni møder Nordirland i Parken.

Tre dage senere spiller landsholdet på udebane mod Slovenien.