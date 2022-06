Møgtræt af at forsvare sig selv: - Ingen spørger Sterling

Det har været sparsomt med spilletid for Yussuf Poulsen i Leipzig. Årsagen ifølge ham selv er skader, men han understreger, at man ikke kan forvente spilletid hver gang, hvis ikke man er top ti-spiller i verden

Det har ikke været Yussuf Poulsens sæson i RB Leipzig.

Faktisk har den 27-årige angriber befundet sig mere på bænken end på banen.

Men selvom det ikke kører på skinner i det tyske, skal han ingen steder. Det bekræfter han over for Ekstra Bladet i landsholdslejren onsdag.

Og spørgsmål om fremtiden hujede ikke ligefrem Yussuf Poulsen.

- Det er ikke fordi, jeg er tilfreds med ikke at spille fodbold. Men der er de ting, som I ser, og så er der det, der foregår hjemme i klubben - bag gardinerne, hvor I ikke kan kigge ind, siger han uden at uddybe, hvad der foregår bag gardinerne.

Artiklen fortsætter under billedet..

Yussuf Poulsen til træning i landsholdslejren i Helsingør inden kamp i Frankrig: Jens Dresling/Polfoto

Ifølge ham selv er der en klar årsag til, hvorfor han ikke har været førstevalg i angrebet i Bundesliga-klubben.

- Jeg har simpelthen bare været for meget skadet denne sæson til at kunne bide mig fast som fast starter, siger Yussuf Poulsen, inden han kommer med en lille stikpille til de danske sportsmedier.

- Udover det har jeg spillet næsten lige så mange minutter som sidste sæson, og det er der ikke nogen, der snakker om.

Men lad os så kaste et blik på tallene.

Ifølge statistiksiden Transfermarkt spillede Yussuf Poulsen 2161 minutter i 41 kampe i 2020/21-sæsonen fordelt på alle turneringer.

I denne sæson lyder tallet på 1474 minutter i 36 kampe.

Artiklen fortsætter under billedet..

Yussuf Poulsen sad på bænken i den tyske pokalfinale mod Freiburg, hvor Leipzig triumferede. Men han var selvfølgelig med til fejringen. Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

For Poulsen er den begrænsede spilletid ikke nødvendigvis et udtryk for, at niveauet ikke er der. Ifølge ham står han i samme situation som en helt særlig brite i Manchester City.

- Der er ikke nogen, der spørger Raheem Sterling, hvorfor han kun spiller halvdelen af kampene. Fordi han er en fantastisk fodboldspiller. Men jeg skal stå og forsvare det hver gang.

- Vi er et tophold, og vi spiller rigtig mange kampe. Og hvis du ikke er blandt de ti bedste spillere i verden, så spiller du ikke hver gang. Slut færdig, understreger Yussuf Poulsen lettere irriteret over de mange spørgsmål om spilletid.

- Så du satser på mere spilletid fremover?

- Ja, det gør jeg. Jeg har haft lige så mange skader denne sæson, som jeg har haft hele min karriere. Forhåbentlig har jeg lært noget denne sæson i forhold til at holde mig fit. Og gør jeg det, så er jeg sikker på, jeg ikke får det her spørgsmål til næste juni.

Yussuf Poulsen var også henvist til bænken i Leipzigs pokaltriumf mod Freiburg 21. maj, hvilket er klubbens første trofæ.

Danskeren har kontrakt med Leipzig indtil sommeren 2024, så der er stadig tid til at kæmpe sig tilbage på holdet.

Først og fremmest gælder det Danmarks Nations League-opgør mod Frankrig fredag aften.

