Møllers modige valg: Hvad sagde jeg

- Kasper har skabt den forandring, vi ønskede, han har samlet danskerne om landsholdet igen, men ingen havde drømt om, at det hele skulle gå så stærkt, siger fodbolddirektør Peter Møller

Det er ikke kun, når det går dårligt, man skal være parat til forandring og nytænkning.

Når det går godt, og sejrene står i kø, kan der i sandhed også være behov for at udvikle.

Det er ansættelsen af Kasper Hjulmand det bedste eksempel på.

Selv om Hareide havde resultaterne med sig, så har Hjulmand på rekordtid hævet overliggeren og placeret Danmark i en EM-semifinale onsdag mod England på Wembley.

En drøm, et håb, en utrolig rejse.

Efter Danmark havde vendt 0-3 til 3-3 mod Schweiz i marts 2019 og derved spillet sig tæt på EM, traf DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, en beslutning, der kom til at give meget bølgeskvulp de følgende måneder.

For det var i sandhed en modig beslutning at udskifte en landstræner, der havde skabt en vinderkultur.

Men retningen var forkert. Danmark skulle en anden vej i fremtiden.

- Hareide havde skabt store resultater, men vi ville gerne have en sammenhæng mellem alle vores landshold. Og til det job er vi utrolige glade for at have fået Kasper. Vi er kommet langt på meget kort tid, siger Peter Møller, fodbolddirektør i DBU.

Derfor drog Peter Møller til Lillerød hos Kasper Hjulmand og på besøg i hans sommerhus i Rågeleje for at få præmisserne på plads for landstrænerjobbet.

- Overordnet handlede det om, at vi igen skulle samle danskerne gennem landsholdet, samtidig skulle vi fortsætte stimen med at vinde. Og så skulle vi skabe en større sammenhængskraft mellem alle vores landshold, forklarer Peter Møller.

Åge Hareide havde skabt store resultater med landsholdet, men han havde kun det fokusområde.

- Vi ville gerne have en landstræner, der kan skabe en større sammenhængskraft på tværs af alle landsholdene. Fra U16 og op til A-landsholdene. Og her er Kasper den helt rigtige person, forklarer Peter Møller, der ikke havde drømt om, at det hele skulle gå så hurtigt.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle opleve den eufori og begejstring, vi har set den seneste måned. Landsholdet har virkelig samlet hele Danmark, og det er vi utrolig stolte over, siger fodbolddirektøren.

Peter Møller er ikke typen, der hoverer, men han kan ikke undgå at smide en lille stikpille i retning mod de danske medier.

Kasper Hjulmands vigtigste opgave, da han tiltrådte var at landsholdet skulle begejstre danskerne igen. Det må man sige er sket under EM. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg husker, vi fik megen kritik, da vi offentliggjorde aftalen med Kasper. Pressen hang meget fast i tiden efter spillerkonflikten, hvor vi tit skulle høre på slogan som #ikkemitlandshold.

- Men vi skabte hurtig forandring, samtidig med, at vi er ret åbne og imødekommende overfor offentligheden. Jeg synes, vores strategi har været effektiv og båret frugt, påpeger Peter Møller, der erkender, at den tragiske hændelse med Christian Eriksen fik betydning for opbakningen til spillerne.

Danskerne rykkede tættere sammen. De stod for enhver pris bag spillerne, der fik vinger på den lange EM-rejse.