Morten Olsen: - Det er så trist

Den tidligere danske landstræner Morten Olsen begræder, at coronapandemien har fældet samfund over hele verden - og deraf også sat en tackling ind på fodbolden

Det er mod sin gode vilje, at Morten Olsen onsdag aften vælger sofa frem for stadion, når han skal se landskampen mellem Belgien og Danmark.

Det fortæller den tidligere danske landstræner i et interview med TV 2 Sport.

Han havde foretrukket at overvære gruppe-finalen fra tribunen i Leuven, der blot ligger en halv times kørsel fra Olsens bopæl i Belgien.

Men som så meget andet har coronapandemien spændt ben for de forhåbninger.

- Jeg må se kampen i tv. Det er så trist det her. En verden er gået i stå, og også fodbolden lider under det, siger Olsen til TV 2 Sport.

Før i tiden ville lignende begrænsninger dog have haft langt større konsekvenser for det danske fodboldikon.

I interviewet erkender Olsen, at han efter sit stop som landstræner i 2015 har skruet en anelse ned for fodbold-blusset. Der bliver ikke set så mange kampe som tidligere. Og da slet ikke fra tribunen eller trænerbænken.

Morten Olsen nåede at stå i spidsen for det danske landshold i 15 år, inden han takkede af i 2015. Foto: Lars Krabbe/POLFOTO

Men onsdagens opgør i Nations League vil selvfølgelig altid være noget specielt.

Olsen har et ben i hver lejr. Den 71-årige dansker har i størstedelen af sin levetid været bosiddende i Belgien, hvor han også som spiller havde nogle sine bedste sæsoner i Anderlecht.

Så selvfølgelig ser den karismatiske fodbold-fagmand frem til dysten mellem to nationer, han kender bedre end de fleste. Fællesnævneren for de to landshold er lige nu lysten til at underholde, som Olsen ser det.

- Jeg vil sammenligne Belgien og Danmark på flere punkter. Begge har en god talentudvikling, de vil gerne spille seværdig fodbold - der er en på mange måder ens tilgang til fodbolden, siger han til TV 2 Sport.

For Belgien er uafgjort nok til at sikre førstepladsen i gruppen, mens Danmark er tvunget til sejr, hvis Kasper Hjulmands tropper skal sikre topplaceringen.

Hvorfor den er så vigtig - også i forhold til VM - kan du læse meget mere om i denne artikel.

