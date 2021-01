Morten Olsen: Det får Hjulmand ikke

2021 er godt i gang, og det kan blive et stort landsholdsår, hvis ellers alt går efter planen.

Allerede i marts indledes VM-kvalifikationen, og til sommer bryder festen for alvor løs, når EM-slutrunden afvikles - som bekendt med Danmark som én af værterne.

Kasper Hjulmands landshold skal spille alle tre gruppekampe, mod Finland, Belgien og Rusland, i Parken.

Den tidligere danske landstræner Morten Olsen følger spændt med fra sidelinjen, og han påpeger, at forberedelserne til slutrunden ikke er helt optimale for landstrænerteamet Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst.

- Jeg kunne ønske for Kasper og Morten, at de havde en testkamp til marts, men det får de jo ikke med det nye kampprogram, hvor de har tre VM-kvalifikationskampe.

- Der kan man ikke teste folk, som vi for eksempel gjorde tilbage i foråret i 2010, hvor vi gav Christian Eriksen debut i en kamp mod Østrig.

- Heldigvis har trænerne haft god mulighed for at se spillerne an i efteråret, hvor det trods alt er nemmere at teste ting i Nations League-kampene, siger Morten Oslen.

Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand. Arkivfoto: Jens Dresling

Her er sikker på, at Danmark nok skal stå knivskarpe, når holdet spiller den første EM-kamp den 12. juni mod Finland.

- Det er godt, at Kasper og Morten (Wieghorst) har en bred og dygtig stab, der kan være med til at samle så mange data om spillerne som muligt. Den kontakt med trænerne, læger og de fysiske trænere er vigtig, så man har overblikket over eventuelle skader og spillernes form, siger Morten Olsen.

