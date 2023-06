Morten Olsen: Hjulmand til Ajax giver mening

De seneste dage har det hollandske medie De Telegraaf hævdet, at landstræner Kasper Hjulmand skulle være på blokken som en mulig ny cheftræner i Ajax.

De rygter aftog bestemt ikke torsdag, da den hollandske storklub fyrede cheftræner John Heitinga.

Og Danmarks tidligere landstræner Morten Olsen - der også har været cheftræner i netop Ajax - forstår godt, hvis de har snuden rettet mod Danmark og Kasper Hjulmand.

- Det kan jeg sagtens forstå. Helt sikkert. Han har den fodboldfilosofi, som Ajax gerne vil dyrke. De trænere, som en klub som Ajax kigger på, er Kasper Hjulmand-typen, siger Morten Olsen til Ekstra Bladet.

- Ajax vil spille fodbold på den måde, som Kasper Hjulmand har fået det danske landshold til at spille på. Det handler om at være dominerende på bolden og have teknisk gode spillere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand er Danmarks landstræner. Men Ajax har ifølge hollandske medier vist interesse. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

- Ville det passe godt ind i Hjulmands karriere at rykke til Ajax nu?

- Man må jo anskue, hvilke muligheder man har som træner. Men det at være landstræner og klubtræner er to vidt forskellige ting. Så det er jo op til ham at afgøre, om det er det, han vil nu.

- Er det i din optik et større job at være træner for Ajax end det danske landshold?

- Man kan ikke rigtig sammenligne det, synes jeg. Der er stor forskel på de to jobs, men landstrænerjobbet er et stort job, siger Morten Olsen.

Torsdag forsikrede DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, dog, at det er meget svært for den danske landstræner at komme ud af sin kontrakt. Dog vil det være teknisk muligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Møller siger, at DBU's kontrakt med Kasper Hjulmand er uopsigelig. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- Vi har en aftale, som løber frem til sommeren 2024, og den er uopsigelig. Så det er det, vi forholder os til. Jeg forholder mig til, at vi gerne vil forlænge, og at Kasper er glad for at være i DBU.

- Der er ikke nogen, der taler om, at Kasper er på vej væk udover et hollandsk medie. Der er ingen fra Ajax, der har ringet til mig. Så det går jeg ud fra, er det første skridt, hvis man gerne vil have en træner, sagde Peter Møller til Ekstra Bladet.