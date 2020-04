Morten Olsen om Brian Holm: Dårligt og dumt sagt

Spørger man den tidligere landstræner hersker der ingen som helst tvivl om, hvorvidt København skal huse både EM og Tour de France. For selvfølgelig skal det være sådan, mener han

Der vil blive skrevet national sportshistorie, hvis København bliver værtsby både for en tiltrængt EM-slutrunde og Tour de France.

De to store events betyder selvsagt meget for millioner af danskere, og derfor forundrer det 70-årige Morten Olsen, der har haft fingrene i det rødhvide fodboldmaskinerum i 15 år, at det har udviklet sig til en diskussion om tid og logistik.

Lige nu er problemet, at det kniber med at få EM i fodbold og Tour de France afviklet i København i juni og juli næste år.

For Morten Olsen er det ligeså sikker som amen i kirken, at begge begivenheder bør finde sted i hovedstaden.

Også selv om Touren lagde beslag på byen, før EM 2020 blev rykket.

Men ikke alle har det sådan.

'De kan da afholde EM, og det er da meget godt for København, hvis det sker. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så må de jo flytte kampene til Malmø. Altså, jeg er ligeglad', sagde Brian Holm til B.T.

Den indstilling hos den danske sportsdirektør hos Deceuninck-QuickStep nager den tidligere landstræner.

- Undskyld mig, men det var dårligt og dumt sagt. Vi skal være ordentlige overfor hinanden som for eksempel Michael Laudrup og Preben Elkjær har været det. De ønsker, at København bliver vært for både EURO 2020 og Tour de France, siger Morten Olsen til TV3 Sport.

Den tidligere fodboldlandstræner mener ikke, at det ene udelukker det andet.

- Jeg bor i Belgien, hvor cykelsport er endnu større end i Danmark. Så jeg følger naturligvis med i cykelsport og ved, at vi lige nu har mange danske ryttere, endda flere unge, blandt nogle af verdens bedste. Jeg glæder mig over, de får lejlighed til at køre tre etaper på Touren i Danmark.

De fire fodboldkampe - tre gruppekampe og en 1/8-finale - ligger før Tour-starten 2. juli.

UEFA har givet DBU frist til 8. maj til at svare på, om de fortsat vil være værter ved de fire udsatte EM-kampe.

