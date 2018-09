Morten Olsen om fodbold-farcen: 'Uanstændigt'

Det danske A-landshold i fodbold bliver udgjort af sekundaspillere fra de lavere rækker i onsdagens testkamp mod Slovakiet i Trnava.

Det ærgrer tidligere landstræner Morten Olsen, som har fulgt med i den igangværende konflikt om en ny landsholdsaftale mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne, der repræsenteres af Spillerforeningen.

Morten Olsen, der var landstræner fra 2000 til 2015, udtrykker markant kritik af hele konflikten.

- Uanstændig over for alle fans og fodboldelskere i vort land - og unødvendig, da man har haft tid nok til at komme frem til en aftale og har brugt en forhandlingsstrategi, der ikke hører hjemme, når det drejer sig om vores alle sammens fodboldlandshold, siger han til TV2's hjemmeside i en skriftlig kommentar.

69-årige Morten Olsen opnåede 102 A-landskampe fra 1970 til 1989, hvor han scorede fire mål.

Han var anfører for A-landsholdet ved EM i 1984 og 1988 samt ved VM i 1986.

DBU og landsholdsspillerne har forhandlet i lang tid for at nå frem til en aftale, men det er endnu ikke lykkedes.

For at undgå sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har DBU samlet et hold, der består af spillere fra de lavere rækker samt spillere fra det danske futsallandshold.

Danmarks A-landstræner, Åge Hareide, og hans assistent, Jon Dahl Tomasson, er ikke involveret i kampen, fordi de ikke har været med til at finde de spillere, der skal spille kampen.

Derfor er den tidligere EM-guldvinder John "Faxe" Jensen blevet hevet ind som midlertidig træner til testkampen mod Slovakiet.

Søndag skal Danmark møde Wales i Aarhus i den nyoprettede Nations League.

Kampen mellem Slovakiet og Danmark begynder klokken 20.45.

Farvel til Wales: Eriksen og co. er rejst hjem

Se også: Bookmakere i kovending - nu kan du spille på farce-kampen

Ny landsholdsangribers voldsomme fortid: Gik til angreb på tilskuer