Morten Olsen roser DBU: 'Det var min idé'

Det er en rigtig god idé, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har ansat den tidligere landsholdsspiller og tv-vært Peter Møller som fodbolddirektør.

Det mener den tidligere danske landstræner Morten Olsen, som selv fostrede idéen til jobbeskrivelsen for år tilbage.

- Det var min idé allerede for seks-syv år siden, at DBU burde ansætte en teknisk direktør.

- Dengang var det måske ikke så vigtigt som nu, eftersom Jim Stjerne Hansen var generalsekretær og havde en fortid som topspiller med kendskab til, hvilken hjælp trænere og spillere har behov for.

- Det er et fabelagtigt godt initiativ, DBU har taget, siger Morten Olsen til TV3 Sport.

DBU har efter flere fodboldkonflikter med Spillerforeningen og herigennem både herre- og kvindelandsholdsspillerne haft et anstrengt forhold til spillerne i de seneste år.

Det fastslog Claus Bretton-Meyer, der er administrerende direktør i DBU, da DBU tirsdag offentliggjorde ansættelsen af Peter Møller i den nyoprettede stilling.

- Vi har været igennem en række opslidende konflikter først med kvindelandsholdet og derefter med herrelandsholdet, og på baggrund af den for nylig lukkede aftale har det været konstateret fra alle parter, at det er vigtigt at genopbygge tilliden, sagde Claus Bretton-Meyer.

Morten Olsen spillede 102 landskampe for Danmark, som han var landstræner for fra 2000 til 2015.

Ifølge Morten Olsen er Peter Møller den ideelle til jobbet.

- Jeg ser Peter Møller som en ideel sparrings- og samarbejdspartner for trænerne og spillerne. Han har selv prøvet det hele som spiller, og ved hvad der rører sig på såvel banen som i omklædningsrummet.

- Og så har han sit væsen med sig. Der er ingen tvivl om, at alle respekterer ham for hans viden og opførsel, siger Morten Olsen.

Peter Møller spillede 20 landskampe for Danmark og scorede fem mål. Han deltog ved VM-slutrunden i Frankrig i 1998. Dengang nåede Danmark kvartfinalen og tabte til Brasilien.

