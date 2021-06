Mourinho: - Jeg græd og bad for Eriksen

Tiden stod stille og fodbolden blev for en stund sparket til hjørne, da Christian Eriksen sendte chokbølger gennem fodboldverdenen under sit kollaps i gårsdagens landskamp mod Finland.

Og det var også en rørt Jose Mourinho, der i en kort kort periode på tre måneder var træner for Christian Eriksen i Tottenham, som gav interview til det engelske medie TalkSport, hvor han under slutrunden arbejder som ekspert.

- Det var meget vigtigere end fodbold, men samtidig kom de gode værdier i fodbold til udtryk. Kærligheden, solidariteten og familieånden. Der handlede om fodboldfamilien. Fodbolden bringer folk sammen.

- Jeg bad og græd i går, men hvor mange gjorde ikke det rundt om i verden. Jeg tror mange græd, fordi fodbold bringer os sammen. I går bragte fodbold os sammen af de forkerte grunde, men i sidste ende skal vi fejre, at Christian er i live, sagde Mourinho i et interview til TalkSport.

Foto: AP

Talte med Højbjerg

Jose Mourinho fortalte til mediet, at han har snakket med Pierre-Emil Højberg søndag morgen, og her var meldingerne fra Eriksens landsholdkollega positive.

- Organisationen, protokollerne, niveauet hos lægerne og specialisterne og gud gjorde, at Christian stadig er blandt os, at han kan være sammen med sin familie, og at han kan fortsætte med at leve livet igen, siger Mourinho.

Der har været reaktioner hele verden over, efter Eriksen på dramatisk vis faldt om. Martin Braithwaite har som den første af EM-spillerne sat ord på den forfærdelige oplevelse, som du kan læse om her.