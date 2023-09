Munter Yussuf: Nogen stor taler er han ikke

Nicolai Vallys' uge har været lidt bedre end de flestes.

Mandag kunne han fejre sin 27 års fødselsdag, og sent torsdag aften fik han en forsinket fødselsdagsgave i form af sin landsholdsdebut mod San Marino.

Med en smule mere held og lidt mindre generøsitet kunne han have krydret aftenen med en scoring. Sådan skulle det ikke gå, og dermed blev facit omkring en halv time på banen i Danmarks 4-0-sejr.

Og det var selvsagt en pavestolt Nicolai Vallys, der mødte Tipsbladet og resten af den fremmødte presse efter slutfløjt.

- Det er surrealistisk og kæmpestort. Jeg tror måske ikke, at jeg helt har forstået det. Jeg skal nok lige hjem og sunde mig. Jeg forsøgte at nyde det så godt som muligt, siger Nicolai Vallys med et stort smil, som næsten ikke kan forsvinde fra hans læber.

'Vi boede i samme gård'

Nicolai Vallys' vej til landsholdet har ikke altid stået mejslet i sten, og man vil nok ikke fornærme nogen, hvis man kalder ham enlate bloomer.

- Jeg har lykønsket ham, og det er bare fedt, at man kan tage sådan en vej, som han har gjort. Det er ikke alle, som kan blomstre så sent og samtidig nå hans niveau, hvor man er blandt de 23 bedste spillere i Danmark, siger Yussuf Poulsen, som har en ekstra grund til at være glad på Nicolai Vallys' vegne.

- Vi boede i samme gård som helt små. Jeg er fra samme årgang som hans storebror. Vi gik på samme årgang og i samme folkeskole. Jeg er rigtig glad for, at han fik debut i dag.

Men Yussuf Poulsen er ikke den eneste tidligere Skjold-dreng, som er ellevild med Brøndby-stjernens landsholdsdebut. Pierre-Emile Højbjerg spillede som helt ung sammen med Nicolai Vallys i den lille klub på Østerbro.

- Jeg var ekstra, ekstra glad for Vallys' debut. Det er en Skjold-dreng, som vi får ind. Nu er der en fra hver årgang. Nu begynder der at være pres på den lokale klub lige ved siden af i forhold til at hive nogle ekstra spillere frem, siger Danmarks målscorer til 1-0 og fortsætter.

- Jeg ved ikke, om rørende er det rigtige ord, men han viser, at alting er muligt, selvom man kommer lidt fra baghjul. Den slags historier kan vi alle sammen godt lide. Han skal være stolt og det samme skal hans familie. Jeg kan jo stadig huske ham fra vores Vildbjerg-ture og forskellige ture tilbage i Skjold. Så der er en masse minder, og det er klasse.

Holdt to taler

Selvom Skjold-banden kan blive enige om, at Nicolai Vallys' debut på landsholdet vækker glæde og begejstringen, så er det ikke alle steder, hvor de er på bølgelængde.

- Nu har jeg holdt to taler. Jeg holdt en i forbindelse med min fødselsdag i mandags. Det var en lille smule angstprovokerende, og så har jeg holdt en dernede nu. Det gik super fint, for jeg er en supergod taler, siger Nicolai Vallys med et smøret smil på læben, der indikerer, at landsholdskammeraterne næppe er enige.

- Sagde han, at han var tilfreds med den, udbryder Yussuf Poulsen til spørgsmålet om talens kvalitet, inden han tilføjer.

- Han havde en fin fødselsdags-tale, så hvis det er den, han taler om, så vil jeg gerne give ham ret. Den nede i omklædningsrummet kan han godt gå hjem og skrive om igen, siger angriberen med et stort smil på læben.