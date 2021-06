Mysteriet Bale: - Ingen ved hvem jeg er!

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Det er få superstjerner, der deler vandene som Gareth Bale.

Spørg i Madrid, og ukvemsordene vil vælte ud i et rablende tempo fra fans af Real Madrid, der længe ikke har haft andet end foragt til overs for den hurtige og elegante kanspiller.

Umiddelbart kan det være svært at forstå hadet til en spiller, som var involveret i 173 mål i 251 kampe og blandt andet scorede i to Champions League-finaler samt finalen i Copa del Rey.

Men i Madrid husker man først og fremmest waliseren som ham, der ikke gad at lære spansk, helst ville hygge på golfbanen og tilsyneladende til sidst var fløjtende ligeglad med det hele.

I Tottenham er kærligheden til Gareth Bale væsentlig større, selvom comebacket i den forløbne sæson først for alvor blev sjovt, da José Mourinho var fortid.

Men uanset hvilken af de hvide klubtrøjer, han er trukket i, så er aviser, tv-programmer og hjemmesider blevet oversvømmet med spekulationer om årsagen til Gareth Bales besynderlige karriere.

Gareth Bale og Wales står mellem Danmark og EM-kvartfinalen. Foto: Lars Poulsen

Selv er hovedpersonen dog lige så iskold overfor de mange rygter som brøndgraverens berømte legemsdel.

Det fastslår superstjernen inden lørdagens EM-gyser i Amsterdam.

- Der er ingen i medierne, der ved, hvem jeg er. Og det er sådan, jeg foretrækker det, siger han.

- Jeg er sikker på, at folk har deres forestillinger ud fra, hvad der bliver skrevet om mig. Men jeg er den, jeg er. Det er selvfølgelig ikke den person, der bliver skrevet om.

- Jeg er vel bare en normal person, der kan lide at grine og joke med mine venner, lyder det fra Gareth Bale. der ikke selv benytter sociale medier, og derfor er lykkeligt uvidende om mange af spekulationerne.

Og på spørgsmålet om, hvad der er den største misforståelse omkring hans person, er svaret ikke til at tage fejl af.

- Hvis jeg skal helt ærlig, så er jeg ligeglad. Det handler ikke om mig. Det handler om Wales og kampen mod Danmark.

- Det eneste, der bekymrer mig, er at gøre mit bedste for Wales og prøve at få os videre, skærer Bale igennem og afslører den side af sig selv, der kaster mest kærlighed af sig.

Det er nemlig som anfører for landsholdet, at passionen stråler stærkest fra stjernen.

Og det kan være svært at forstå, at ham, der mest var til golf i Madrid, er den samme som ham, der går forrest for Wales og har brugt sin stjernestatus til at sikre de knap så celebre holdkammerater de bedst mulige forhold uden for banen.

Men Wales betyder noget særligt for Bale, der i modsætning til eksempelvis Ryan Giggs aldrig har sagt nej til landsholdet.

Bliver kampen mod Danmark den sidste for Gareth Bale?. Foto: Lars Poulsen

I det walisiske pressekorps har der været spekuleret i, om kampen mod Danmark kan blive hans sidste for landsholdet.

Et spørgsmål, der også har fået næring af Bales egne kryptiske melding om, at han har besluttet sin fremtid, men foreløbigt holder den for sig selv for at undgå 'kaos'.

Men det spørgsmål bliver skudt hurtig ned.

- Jeg vil ikke spille kampen som om, den var min sidste. Jeg er fokuseret på at vinde og gå videre i turneringen, siger Gareth Bale, der har stor respekt for Kasper Hjulmands mandskab.

- Danmark er et stærkt mandskab med gode spillere, men vi er altid underdogs. Vi kender Danmarks situation, og vi har sendt hilsner til Christian, som vi ønsker alt det bedste. Men på kampdagen er det bare os mod dem på banen, lyder det venligt, men bestemt, fra den største trussel mod de danske kvartfinaledrømme.

Om det så rent faktisk bliver Gareth Bales sidste landskamp, må tiden vise.

Men det må meget gerne blive den sidste ved EM for superstjernen, som ingen for alvor kender.