Mysterium om Schmeichel: Håber ikke det er alvorligt

- Der var ingen tvivl om, at Kasper Schmeichel skulle ud i pausen, siger Kasper Hjulmand, der var glad for sejren, men erkender, at meget kan forbedres

PARKEN (Ekstra Bladet): Danmark skal spille gruppefinale mod Belgien onsdag i Leuven, men det er usikkert om det bliver med Kasper Schmeichel mellem stængerne.

Danmarks førstekeeper måtte udgå i pausen af opgøret mod Island efter et voldsomt sammenstød med Albert Guomundsson kort før halvtid.

Kasper Schmeichel slog sig, da han ramlede sammen med Albert Guomondsson kort før afslutningen på første halvleg. Siden blev han udskiftet i pausen. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Schmeichel var langt ude af sit mål i straffesparksfeltet, dykkede ned og faldt ind i islændingen. Målmanden kom på benene igen, men det var hans held, at der kun var kort tid til pause, hvor han blev udskiftet.

- Han var ved bevidsthed hele tiden. Men da vi kom ind til pause, var der slet ikke tvivl om, han skulle udskiftes, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Han var frisk nok til at synge sejrssang. Men nu håber vi ikke, at der er sket noget alvorligt med ham, fastslår landstræneren, der således ikke en time efter 2-1 sejren over Island med sikkerhed kunne stille diagnosen for landsholdskeeperen.

Schmeichel skal undersøges nærmere mandag i landsholdslejren i Helsingør.

Kasper Schmeichel slog hovedet, da han ramlede sammen med en islænding kort før pausen. Foto: Lars Poulsen.

Skal helt op i gear

På en aften, hvor to straffesparksscoringer fra Christian Eriksen sikrede 2-1 sejren, var der ikke mange opløftende offensive momenter.

Hverken Yussuf Poulsen eller Martin Braithwaite har formået at score i mere end ét år i landsholdsregi.

Til gengæld var det lovende, hvad Mathias Jensen leverede centralt.

- Mathias fandt godt ind i spillet og leverede en fin præstation, siger Kasper Hjulmand, der ikke vil bruge Islands kampen som forberedelse til onsdagens gruppefinale.

Danmark vandt 2-1 over Island på to scoringer på straffespark fra Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen.

- Det bliver vores kamp mod Belgien fra september vi vil bruge som forberedelse til onsdagens opgave.

- Vi kommer til at møde en modstander, der spiller et meget indøvet 3-4-3 system med vingbacks.

- Vi skal være velfungerende i vores eget spil, hvis vi skal have et godt resultat, forklarer Kasper Hjulmand, der kan glæde sig over, at Pierre Emile Højbjerg er tilbage efter karantænen mod Island.

Danmark har nu spillet syv kampe under Kasper Hjulmand med fem sejre, én uafgjort og blot ét nederlag – til Belgien.

Danmark vinder 2-1 over Island i Nations League

