Mystiske Schmeichel: - Går rundt med kasket og solbriller

Kasper Schmeichel er snublende tæt på at kunne kalde sig for Anderlecht-spiller.

Men selvom det betyder, at Thomas Delaney med al sandsynlighed snart kan kalde sig klubkammerater med den rutinerede keeper, så er det ikke meget, han kan få ud af ham.

Det fortæller Delaney i forbindelse med landsholdssamlingen i Helsingør.

- Kasper går jo rundt med kasket og solbriller på, selv på hotellet. Han er meget personlig omkring, hvad der sker, men jeg prøver da at følge med i, hvad der er op og ned.

Thomas Delaney, der netop selv er skiftet til Anderlecht, ser ud til at få selskab af endnu en dansker. Foto: Kenneth Meyer

- Han er speciel

Lørdag kunne Ekstra Bladet som det første medie fortælle, at Anderlecht var interesseret i den danske landsholdsmålmand.

Senest skriver det belgiske medie DH, at Jesper Fredberg og co. vil have lægetjekket gennemført i Danmark, så det kan gå igennem hurtigst muligt.

Spørger man Thomas Delaney, så er Kasper Schmeichel mere end velkommen til at tilslutte sig danskerkolonien, der også tæller blandt andre Kasper Dolberg og Anders Dreyer.

- Kasper er jo speciel. Han er målmand, han er lidt anderledes. Men jeg har sjældent spillet sammen med en større vinder - og vindere kan man altid bruge.

Kasper Schmeichel har været et af de helt store temaer i denne uge.

Landstræner Kasper Hjulmand har nemlig peget på sin normale førstekeeper til at stå kampene mod San Marino og Finland, selvom han ikke har spillet en betydende kamp i flere måneder.

Nu mangler tilsyneladende kun et lægetjek, før Schmeichel endelig har styr på fremtiden.