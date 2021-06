Når fodbold igen skal være vigtigt

Her kom han så!

Simon Kjær er blevet symbolet på en helt. En fodboldhelt. Flere har allerede udnævnt, ja, nærmest kåret ham til turneringens spiller.

Fordi han greb ind. Fordi han flåede tungen ud af munden på Christian Eriksen. Fordi han viste lederskab og handlekraft. Fordi han viste, hvem Danmarks anfører er, når krisen sætter ind.

Men oplevelsen stod stadig malet i ansigtet på Simon Kjær, da han entrede træningsbanen med et stenansigt.

Anføreren stirrede tomt ud i luften, da han gik over landsholdets træningsbane på Helsingør Stadion.

Stemningen var præget af omstændighederne på træningsbanen mandag formiddag. Foto: Lars Poulsen.

Men det var ikke kun Simon Kjær, der var præget af den alvorlige situation.

Det var med bøjede hoveder, spillerne traskede fra Hotel Marienlyst til træningsbanen få hundrede meter derfra.

Stemningen bar præg af omstændighederne. Ingen smil, men stramme ansigter, der fortalte hele historien om fodboldspillere, der stadig er stærkt prægede af den traumatiske oplevelse, da Christian Eriksen kollapsede.

Det er billedet på professionelle fodboldspillere, der også kan vise følelser og frem for alt viser et menneskeligt ansigt.

Den træningsbane, der normalt danner rammen om glade, smilende landsholdsspillere, var ikke til at kende.

Landsholdslæge Morten Boesen i samtale med Martin Braithwaite. Foto: Lars Poulsen.

På den ’forkerte’ side af hegnet stod en sammenbidt Martin Braithwaite i en alvorsnak med den største helt fra Parken, landsholdslæge Morten Boesen. Spillere, der småsludrede uden man kunne fornemme andet end en smule lettelse over at være ude på græsset igen.

Det var i sandhed dag ét i den danske EM-lejr.

Den første træningsdag, hvor det igen skal handle om fodbold. Om EURO 2020. I et forsøg på at fortrænge eller nærmere parkere, hvad der skete lørdag aften kl. 18.43 i Parken.

Søndagen gik med at bearbejde oplevelsen med stærk hjælp fra krise-psykologer.

Mandag skulle hverdagen begynde igen. Forsøget skulle i hvert fald gøres.

Kasper Hjulmand var også meget præget af omstændighederne mandag på træningsbanen. Nu skal han få rejst spillerne frem mod torsdag. Foto: Lars Poulsen.

Mathias Zanka Jørgensen og Yussuf Poulsen med betænkelige miner før mandagens træning. Foto: Lars Poulsen.

DBU-direktør Jakob Jensen i samtale med to politibetjente under mandagens træning. Foto: Lars Poulsen.

For landsholdet har i fællesskab. I enighed besluttet at spille videre i EURO 2020.

De gør det for Christians skyld. For Danmarks ære. Men de gør det kun, fordi Christian Eriksen klarede den og er på vej tilbage til livet.

De spiller videre i Christian Eriksens ånd.

En time forinden spillerne når træningsbanen, stod tre af dem til rådighed for at fortælle deres version af oplevelserne. Med ønsket fra DBU om at acceptere et nej, hvis spørgsmålene blev for personlige, for nærgående.

Men ingen gik så langt.

De var mødt frem fra Tyskland, England, Sverige og Norge for at rapportere om den første danske landsholdstræning siden Christian Eriksens voldsomme kollaps.

Spørgsmålene til både Kasper Schmeichel, Pierre Emile Højbjerg og Martin Braithwaite var afbalancerede, velovervejede. Og de svarede med følelserne uden på tøjet.

Mest præget af omstændighederne var Pierre Emile Højbjerg og Martin Braithwaite, der bad til Vor Herre, da Eriksen faldt om.

- Det var det eneste, jeg kunne kontrollere. Jeg kunne ikke gøre andet for min ven end at bede om hjælp et andet sted fra. Det var det, jeg gjorde, sagde en følelsespræget Martin Braithwaite.

Kasper Hjulmand samlede spillerne i rundkreds på Helsingør Stadion forud for den første træning efter lørdagens uhyggelig kollaps fra Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Schmeichels stemme knækkede også over ind i mellem, men han ser fremad og tænker positivt, fordi Christian klarede den.

- Det her kunne have endt meget værre. Jeg tager det positive med herfra nu. Jeg er taknemmelig for det lægerne gjorde for at redde Christian. Det er dem, der er de sande helte, sagde Kasper Schmeichel, der blev ekstra opmuntret efter at have besøgt Christian Eriksen på Rigshospitalet sammen med Simon Kjær.

­- Jeg har set og talt med Christian. Det var sgu rigtig dejligt at se ham. Bare det at se ham smile og grine. Ja, mærke, han er i live.

- Det har hjulpet mig rigtig meget at se ham. Det vigtigste er, at han er ved godt mod, sagde han.