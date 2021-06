Nabokrig uden vinder

Skotland drillede England på Wembley og fik fortjent et point ud af anstrengelserne i den engelske hovedstad

England er så godt som videre, og Skotland lever lidt endnu.

De to naboer delte som brødre på Wembley, men der var alt andet end kærlighed i luften, da de udkæmpede ’The Battle of Britain’ i den engelske hovedstad.

0-0 stod der på måltavlen, da spanske Antonio Mateu Lahoz sendte krigerne fra banen.

Et resultat, som ingen af dem for alvor kunne brokke sig over - om end de engelske spillere kan se frem til kras kritik på lørdagens bagsider.

I Skotland derimod vil ordlyden være anderledes. De fik vist englænderne og holdt EM-håbet i live.

Der var skotsk fest i London før 'The Battle of Britain'. Foto: Heny Nicholls/Ritzau Scanpix

Mange skotter drømmer om selvstændighed, men fredag krydsede de Hadrians mur og invaderede London.

De var i Hyde Park, på Leicester Square og i Soho. De druknede sig i pints og svingede kilten, mens sækkepiberne spillede op til nabokrig på et regntungt Wembley.

Borgmester Sadiq Khan havde appelleret til, at kun skotter med EM-billet tog turen til London. Men en engelsk politiker skal ikke fortælle skotter, hvad de skal gøre.

Omkring 20.000 fra ’The Tartan Army’ drog sydpå, de færreste med billet til Wembley. Skotland havde kun 2600 pladser i den engelske fodboldkatedral, men de heldige skotter sang for det dobbelte.

Det er ingen, som de hellere vil slå end England.

For dem var det selve kampen ved dette EM, og de var tæt på at få en drømmestart. Ché Adams, der er født i Leicester, fik en god skudmulighed, men John Stones blokerede.

John Stones havde Englands bedste mulighed, men ramte stolpen. Foto: Frank Augstein/AFP/Ritzau Scanpix

Den engelske forsvarer var kort efter i fokus i den anden ende. Han headede knaldhårdt mod mål, men bolden prellede af mod stolpen.

Det var Englands bedste forsøg før pausen, mens Stephen O’Donell med en helflugter testede Jordan Pickford.

Storebror England havde det svært mod den irriterende lillebror.

Englænderne fik slet ikke spillet til at glide, og Harry Kane & co. skabte så at sige intet.

Deres fire point bør dog række til 1/8-finalen. Og skotterne? De skal hjemme i Glasgow slå Kroatien for endelig at slippe videre fra et gruppespil.