Nadia Nadim afslører: Jeg er VM-ambassadør

Den danske landsholdsspiller fortæller nu, at hun officielt er ambassadør for mesterskabet i Qatar

Tidligere har Peter Schmeichel tiltrukket sig opmærksomhed som officiel VM-ambassadør for FIFA, og nu er turen kommet til hans landsmand, Nadia Nadim.

På Instagram fredag morgen afslører hun, at hun nu officielt er ambassadør for FIFA og Qatar frem mod slutrunden i november og december.

- Så, endelig er det på plads! Det er en stor ære at fortælle, at jeg officielt er FIFA World Cup-ambassadør!

- Jeg ser frem til at dele begejstringen med jer, mens vi arbejder frem mod turneringen.

Man kunne håbe, der var tale om en aprilsnar, men det virker nu rigtig nok.

I selskab med Beckham

Nadia Nadim har ikke lagt skjul på, at hun besøger Qatar igen i disse dage, hvor hun blandt andet har overværet en show-kamp med blandt andre Didier Drogba, mens hun har nydt godt af Ghanim Al-Muftahs selskab.

Den 19-årige mand lider af kaudalt regressionssyndrom men er blevet en berømthed i Qatar.

Nyheden kommer efter nogle måneder, hvor hun har fået skarp kritik for at mingle med den omdiskuterede ørkenstat, som hun blandt andet besøgte i december i selskab med blandt andre David Beckham i forbindelse med FIFA Arab Cup.

Opsigtsvækkende fordi Nadim er afghansk flygtning fra Taliban, der igennem mange år har haft en tro støtte i regimet i Qatar.

I forbindelse med historien om hendes deltagelse i Arab Cup talte Ekstra Bladet med Stanis Elsborg, senioranalytiker hos Play the Game, der sagde:

- Hun deltager jo i den meget velsmurte propaganda-maskine, som Qatar ruller ud netop nu med stjerner som David Beckham i front. Dermed er hun med til at skabe det skønmaleri, som VM-værterne higer sådan efter.

Senere tog hun selv til genmæle og skrev blandt andet:

Blev opereret i Qatar

- Jeg tog til Qatar for første gang i september for at få foretaget min operation på Aspetar, et af de bedste medicinske steder i verden inden for sportsskader. Jeg fik kendskab til Aspetar, mens jeg spillede i PSG, og mit valg om at tage derhen var nemt, fordi det var bedst for min rehabilitering, skriver Nadim i starten af opslaget.

- Sidste uge rejste jeg til Qatar for en opfølgning – det er standard efter operationen. Mens jeg var dernede, blev jeg inviteret til at tale ved WISE-topmødet om uddannelse. I forlængelse af det fik jeg muligheden for at besøge det afghanske flygtningecenter med tusindvis af flygtninge fra det land, jeg er født i.

Føromtalte Beckham er også officiel VM-ambassadør og får ifølge britiske medier mere end en milliard kroner for sit arbejde over en tiårig periode.

Selvom Nadia Nadim er en fodbold-berømthed, er det tvivlsomt, om hun ligger i samme lønklasse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck. Han har ikke kommentarer til sagen i skrivende stund.

Det samme er tilfældet med landstræner Lars Søndergaard, der til Ekstra Bladet fortæller, at det er hans arbejdsgiver, DBU, der bør udtale sig i den konkrete sag.