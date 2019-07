Nadia Nadim blander sig: - Det gør mig ked af det

Se også: Jubler efter buh-råb mod topboss

Ved næste VM-slutrunde i 2022 kæmper mændene om 2,9 milliarder kroner, mens kvindernes netop overståede VM-slutrunde kun gav 200 millioner kroner til deling.

Det har den amerikanske verdensmester Megan Rapinoe påpeget som et problem, og der blev buhet og råbt på ligeløn, da Frankrigs præsident Emmanuel Macron og FIFA-præsident Gianni Infantino overrakte guldmedaljer.

Nu blander danske Nadia Nadim sig også, og hun ser andre ting end pengene som årsag til, at kvindefodbolden ikke udvikler sig hurtigt nok.

- Jeg mener, at det handler om adgang til spillet, siger Nadim til det internationale kvindesite Hypebae.

- Lige nu taler vi om ligeløn og lige respekt, men det er lande som USA, Frankrig og England.

- Vi glemmer lande, hvor kvinder ikke har adgang til fodbold.

- Vi er nødt til at have pigerne til at spille her for at få de spillere, som vi behøver og for at forbedre turneringen.

- Jeg mener, at det er en af tingene, der bliver glemt. Der er lande, hvor sport ikke er noget, som piger laver, og det er en skam på så mange niveauer. Og det gør mig ked af det, siger Nadim, der selv er flygtet fra Taliban, som du kan læse LIGE HER.

Nadia Nadim på den røde løber. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nadia Nadim efter den tabte EM-finale i 2017. Foto: AP

Nadim har netop forlænget med PSG:



I can happily announce that I have prolonged my contract with @psg_feminines. Im exited to work with these amazing people to achieve our goals #icicestparis pic.twitter.com/tfkaBt1mBz — Nadia Nadim (@nadia_nadim) 9. juli 2019

Hun peger på, at fodbold kan være med til at lære piger disciplin og give dem selvtillid.

- Det er et værktøj til at ændre et samfund, og det kan bruges til at integrere flygtninge i Europa eller andre steder, siger Nadim.

Nadim er sikker på, at der til næste VM vil være endnu mere interesse for kvindefodbold og dermed også flere klar til at investere i sporten.

Frankrigs præsident sagde efter USAs VM-sejr, at han vil arbejde for mere ligestilling i præmiepenge.

- Vi skal arbejde progressivt hen imod det. Vi skal gradvist få dem til at nærme sig hinanden, sagde Macron ifølge AP.

Foreløbig har 10 lande lagt billet ind på at afholde kvinde-VM i 2023. Om det bliver Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Colombia, Japan, New Zealand, Sydafrika eller Sydkorea afgøres dog først 20. marts 2020.

Danmark har ikke været med til VM siden 2007 i Kina, men missede både slutrunden i 2011 i Tyskland, 2015 i Canada og 2019 i Frankrig.

