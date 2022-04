Nadia Nadim droppet

Dansk Flygtningehjælp har droppet fodboldspilleren Nadia Nadim som ambassadør, efter at hun er blevet ambassadør for VM i Qatar.

Det skriver organisationen til B.T. i en mail.

'Vi har efter en fin dialog med Nadia taget et gensidigt valg om at afslutte samarbejdet,' fremgår det i mailen.

Nadim havde titel af 'goodwill ambassador' for Dansk Flygtningehjælp.

Nadim meldte 1. april ud, at hun var blevet officiel ambassadør for herrernes VM-slutrunde i Qatar, som ellers har været udsat for markant kritik for landets brud på menneskerettigheder og ringe forhold for migrantarbejdere.

Derfor passer hendes promovering af slutrunden ikke ind i forhold til hendes ambassadørskab for Dansk Flygtningehjælp.

- Vi er desværre ikke blevet taget med på råd i beslutningen om hendes ambassadørskab til VM i Qatar, som vi selvfølgelig synes er problematisk og ikke er i overensstemmelse med de menneskerettighedsværdier, vi i DRC Dansk Flygtningehjælp hver dag kæmper for, siger Kasper Viebke, fundraisingchef i DRC Dansk Flygtningehjælp, til B.T.

Nadia Nadim er født i Afghanistan og selv flygtning. Hun er aktuelt skadet og derfor ikke en del af den trup, som kvindelandstræner Lars Søndergaard senest udtog.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har ved flere lejligheder udtrykt sig kritisk om Qatars VM-værtskab. Derfor ærgrer det også DBU-fodbolddirektør Peter Møller, at Nadim har taget imod jobbet som ambassadør for slutrunden.

Til Ritzau sagde han i sidste uge:

- Jeg er superærgerlig og skuffet over, at hun har sagt ja til den ambassadørrolle. Det modarbejder de ting, DBU har gjort gennem lang tid for at skabe bedre vilkår for migrantarbejderne i Qatar, og alt det, vi står for, lød det fra Møller, som understregede, at det var hans personlige holdning.

- Det er virkelig et svært emne. Jeg tror meget på dialogen og på at prøve at påvirke tingene. Også i Qatar i stedet for at boykotte og blive væk. Men jeg er meget imod, at man sympatiserer med og promoverer den slutrunde og prøver at bygge den op til noget, den ikke er.

Danmark er som det eneste nordiske land kvalificeret til slutrunden i Qatar. Her er holdet kommet i pulje med Frankrig og Tunesien samt enten De Forenede Arabiske Emirater, Peru eller Australien.