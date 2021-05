Nadia Nadim efter skole-angreb: - Jeg væmmes

Den danske fodboldlandsholdspiller Nadia Nadim skælder ud over angreb mod en skole i Kabul

En eksplosion ved en skole i Afghanistans hovedstad, Kabul, har skabt rystelser hele verden over.

Der er endnu ikke nogen, der har taget ansvar for angrebet, hvor de fleste af ofrene er børn. Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, beskylder Taliban for at stå bag angrebet, men det afviser gruppen.

Læs mere om angrebet her: Mindst 30 dræbt i eksplosion nær skole i Kabul

Den danske fodboldlandsholdspiller Nadia Nadim, har på Twitter talt ud i mod angrebet.

- Jeg væmmes og mit hjerte er kunst. Hvordan kan mennesker være så grusomme - at angribe en skole fuld af børn, skriver Nadia Nadim på Twitter.

Nadia Nadim har selv haft Talibans grusomheder tæt på.

Da hun var barn, blev hendes far henrettet af den militante gruppe, og det var grunden til, at Nadia Nadim sammen med sin mor og søstre flygtede fra Afghanistan til Danmark for over tyve år siden.

For tre år siden fortalte Nadia Nadim om oplevelsen i et stort interview med The Times.

- Det er så længe siden. Jeg vil ikke leve i fortiden. Jeg er et andet sted nu, og jeg har ikke lyst til at tænke på det hele tiden, sagde hun dengang.

Foto: Emma Sejersen / POLFOTO

Nadia Nadim har tidligere talt ud om drabet på sin far. Læs mere om det her: Nadia Nadim taler ud om drabet på sin far: - Vi fandt ham aldrig

Nadia Nadim har studeret medicin, men i øjeblikket er uddannelsen sat på pause for at fokusere på elitefodbold.

Hun har blandt andet fortid i Manchester City, og den 33-årige angriber spiller nu for Paris Saunt-Germain.