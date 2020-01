Nadia Nadim i ulovlig reklame: Vil ikke tale om det

DBU skal have knap 600.000 kr., efter årets dansker 2017 var ulovlig reklamefigur

Det er ikke sikkert, at Nadia Nadim var blevet kåret som årets dansker i december 2017, hvis juryen og de stemmeberettigede havde vidst, hvad den afghansk-fødte landsholdsspiller gjorde knap en måned senere.

Hun underskrev en guldrandet kontrakt om at blive reklamesøjle for betting- og casino-firmaet LeoVegas, som ville promovere sig inden VM i herrefodbold i sommeren '18.

Men Ekstra Bladet kan i dag skrive, at den ekstraordinært store og dyre kampagne ikke bare var på kanten med loven, sådan som betting-firmaers reklamer ofte er.

Den var hamrende ulovlig, så LeoVegas er netop i retten blevet dømt til at betale knap 600.000 kroner i vederlag og sagsomkostninger til DBU.

Reklamerne, hvor Nadim optræder i landsholds-lignende trøjer med Thomas Graversen og Uffe Holm, er nemlig et eksempel på såkaldt parasitmarkedsføring.

Man snyltede ifølge retten ulovligt på den goodwill, som er oparbejdet i forhold til landsholdet. Sagen er den, at DBU og LeoVegas-konkurrenten Dansk Spil har absolut eneret til på den måde at reklamere for landsholdsfodbold.

Der var DBU, der stævnede LeoVegas med krav om en million kroner. En stor del af det beløb var vederlag, som DBU påstod at gå gik glip af, da LeoVegas misbrugte DBU’s rettigheder.

Så årets dansker i ’17 medvirkede i ’18 i en milliondyr ulovlig reklamekampagne, som ikke ligefrem var solidarisk over for spillerkollegaerne.

Når DBU indgår sponsoraftaler, hvor landsholdsspillerne deltager, får spillerne nemlig 25-65 pct. af indtægterne. En indtægt, der ikke tilgik holdkammeraterne fra LeoVegas-kampagnen.

Nadims manager, som hjalp hende med at skrive kontrakt med LeoVegas, skriver i en sms til Ekstra Bladet, at Nadim ikke vil medvirke i et interview om LeoVegas-sagen, men kun om fodboldspil.

LeoVegas bestred at krænke DBU's rettigheder og forsøgte underveje kampagnen i stedet at iklæde de levende reklamefigurer orange trøjer i stedet for røde-hvide, men lige lidt hjalp det.

