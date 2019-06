Nadia Nadim lander stort tv-job

Den danske fodboldstjerne Nadia Nadim får sit eget tv-program.

Under verdensmesterskabet for kvinder, der afvikles i Frankrig i juni, skal den danske landsholdsspiller være vært hos den store tv-kanal BeIN Sports på såvel YouTube som Facebook.

Programmet kommer til at hedde 'World Cup Daily with Nadia Nadim' og giver danskeren mulighed for at analyse kampe og tage seerne med ind under huden på de forskellige hold.

- Jeg er utrolig spændt på at lancere det nye kvinde-VM-show med beIN SPORTS, og jeg opfordrer alle – fra de største fodboldfans til dem, der aldrig har set en kvindekamp før – at følge min rejse i Frankrig, siger hun i en pressemeddelelse.

- Jeg vil belyse nogle i sandhed inspirerende historier fra VM og give et unikt insider-indblik i turneringen, som du ikke får at se andre steder, siger hun.

31-årige Nadia Nadim spiller til dagligt for Paris Saint-Germain og har tidligere optrådt for Manchester City samt de nordamerikanske mandskaber Skye Blue FC og Portland Thorns.

Verdensmesterskaberne begynder med Frankrig-Sydkorea fredag aften.

