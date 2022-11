Nadia Nadims mor dræbt i trafikulykke

En frygtelig tragedie har ramt den danske landsholdsspiller Nadia Nadim og hendes familie.

Nadia Nadims mor, Hamida Nadim, blev tirsdag morgen dræbt i en trafikulykke - 57 år gammel.

Det skriver Nadia Nadim på Instagram.

- Tirsdag morgen blev min mor dræbt af en lastbil. Hun var på vej hjem fra træningscenteret, indleder hun.

- Ord kan ikke beskrive, hvad jeg føler. Jeg har mistet den vigtigste person i mit liv, og det skete så pludseligt og uventet, lyder det videre.

Nadia Nadim har de seneste dage været i Qatar, hvor hun er ambassadør for den igangværende VM-slutrunde.

Dødsfaldet efterlader Nadia Nadim og hendes fire søstre forældreløse. Deres far blev dræbt af Taliban i Afghanistan i 1999.

Hamida Nadim flygtede efterfølgende til Danmark med sine fem døtre.

- Hun var en kriger, som kæmpede for hver en tomme i sit liv. Hun gav mig ikke livet en gang, men to gange, og alt jeg/vi er, er på grund af hende. Jeg har mistet mit hjem, og jeg ved, at intet nogensinde vil blive det samme.

- Livet er uretfærdigt, og jeg forstår ikke, hvorfor det skulle være hende, og hvorfor det skulle ske på den måde, skriver Nadia Nadim.

Det er uvist, om dødsfaldet får Nadia Nadim til at afbryde sit arbejde som ambassadør i Qatar.