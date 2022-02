Nadim afviser beskyldninger

Nadia Nadim kom under heftig beskydning i december, da hun delte billeder fra et besøg til Qatar på sine sociale medier. Nu slår hun fast, at hun ikke fik penge for sit visit

Det så hyggeligt ud, da fodboldstjernen Nadia Nadim sammen med blandt andre David Beckham var på besøg ved FIFA Arab Cup i Qatar i december.

Men de reaktioner, som besøget kastede af sig, var langt fra lige så hyggelige.

På de sociale medier blev hun bombarderet, og af eksperter blev hun beskyldt for at tegne et glorificeret billede af ørkenstaten, der til november er vært for VM i fodbold.

Det var en kritik, hun affejede fuldstændig, da hun juleaftensdag udsendte et længere statement på sin Instagram-profil. Her gjorde hun det også klart, at turen ikke var taget af økonomiske interesser, selvom Qatar ofrer mange penge på at hyre ambassadører, der skal promovere slutrunden. Heriblandt David Beckham og Peter Schmeichel.

I Go' Morgen Danmark på TV 2 medvirkede Nadim mandag for første gang i et interview om sit besøg, og hun holder stadig fast i, at hun tog derned på frivillig basis.

Også selvom den danske stjerne nu figurerer på VM-arrangørernes hjemmeside og i en video på SC News, som leverer nyheder om mesterskabet.

- Jeg får ikke penge for det. Jeg ved godt, at der har været snak om, at jeg gør de her ting for pengenes skyld, men det er ikke rigtigt.

- Selv hvis jeg fik penge for det, så synes jeg faktisk som fodboldspiller, at der ikke ville være noget galt med det, hvis jeg kunne bruge min platform og samarbejdspartner på det (at tjene penge, red.).

Artiklen fortsætter under videoen..

Ekstra Bladet har været i Qatar for at se på de kritiserede forhold. Her kan du komme med bag kulissen.

I interviewet understreger Nadim videre, at hun ikke havde interesse i at promovere staten Qatar, der af mange bliver betragtet som et land, der bryder med menneskerettigheder.

Derudover er det slået fast, at mange migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med byggeriet af VM-infrastrukturen. Hun anerkender også, at alt slet ikke er, som det bør være.

Men i videoen, der er lagt på Twitter af SC News, udtalte Nadim følgende:

- Jeg er meget positiv over det, der sker her, og jeg er også taknemmelig. For mig handler det om at hjælpe mennesker i nød, og det gør det helt sikkert også i Qatar. Og det er noget, mennesker bør anerkende.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Amnesty International Danmark, der oplyser, at man ikke har nogen specifik kommentar til Nadia Nadims besøg i Qatar. Alligevel sagde de følgende:

- Vi vil altid sige, at man som kendt aktør skal overveje, hvad man bruger sin offentlige platform til.

DBU ønskede heller ikke at kommentere den mangeårige landsholdsprofils handlinger.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med fodboldstjernen, men hun er ikke vendt tilbage.

Nadia Nadim har spillet 99 kampe for det danske landshold. På klubplan spiller hun for amerikanske Racing Louisville FC.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Styret i Qatar har tætte bånd til Taliban, som tidligere på året overtog magten i Afghanistan, og den forbindelse har også fået flere til at undre sig over Nadia Nadims besøg. Som barn flygtede Nadim fra Afghanistan til Danmark, efter at Taliban havde slået hendes far ihjel:

--------- SPLIT ELEMENT ---------