Nadim bekræfter: Har også fået stor FIFA-rolle

Nadia Nadim bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun ikke blot er blevet VM-ambassadør, men tillige har fået en fornem FIFA-titel med i bagagen

DOHA (Ekstra Bladet): Efter en hel del spekulationer kan Ekstra Bladet nu fortælle, at fodboldspilleren Nadia Nadim ikke blot er blevet FIFA-ambassadør for Qatar, som hun selv har skrevet på de sociale medier, men også har fået en anden rolle i FIFA-regi.

Hun er nemlig blevet en del af FIFA's 'Legender', der omfatter spillere og trænere, der på den ene eller den anden måde har opnået noget ekstraordinært inden for deres respektive karrierer.

Det fortæller Nadia Nadim til Ekstra Bladet umiddelbart inden VM-lodtrækningen går i gang i den store kongressal i Doha. Dermed maner hun rygterne om, at hendes VM-ambassadør-rolle skulle være en aprilsnar, som ellers flere har skudt på hele fredagen.

Begge roller tiltræder hun i med øjeblikkelig virkning bekræfter hun:

- Jeg kom til Qatar 30. marts, og jeg tiltræder i dag officielt tiltræder i min nye rolle i dag, siger Nadia Nadim til Ekstra Bladet.

Nadia Nadim har fået en af de bedste pladser til aftenens VM-lodtrækning. Foto: Lars Poulsen

Til VM-lodtrækningen har hun fået en fornem plads på første række blandt legenderne, kun et par rækker bagved landstræner Kasper Hjulmand, DBU-formand Jesper Møller og DBU's direktør, Jacob Jensen.

Dagen igennem har flere taget afstand fra Nadia Nadims rolle for VM i Qatar, da styret i ørkenstaten ikke respekterer basale menneskerettigheder. Desuden har hundredtusindvis af migrantarbejdere fra fattige lande fra Asien og Afrika arbejdet under slavelignende forhold for at få det lille, men stenrige land klar til VM-slutrunden.

Selv Nadims egen fagforening, Spillerforeningen, hjemme i Danmark tager afstand fra Nadim, mens DBU's holdning er, at Nadia Nadim må gøre, hvad hun vil.

33-årige Nadim har indtil videre spillet 99 landskampe for Danmark. Hun har længe været skadet og spørgsmålet er, om hun nu med sin nye rolle, også har spillet sin sidste landskamp.