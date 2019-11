Nadim fik det skidt af at ydmyge georgiere

14-0 og den næststørste sejr til det danske kvindelandshold i fodbold nogensinde.

Nadia Nadim og landsholdskollegerne havde en god aften, da de tirsdag ydmygede Georgien 14-0 i EM-kvalifikationen hjemme i Viborg.

Men det var næsten lidt for meget af det gode, synes angriberen, der selv blev noteret for tre af målene i massakren.

- Selvfølgelig er jeg glad for, at vi vandt. Men ærlig talt fik jeg det en lille smule skidt, efter at vi havde scoret vores sjette mål.

- Her var georgierne rystede, og specielt deres målmand havde det ikke særligt godt. Så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde medlidenhed med dem, siger Nadim til B.T.

Nadim åbnede selv scoringen allerede i det fjerde minut, og fra midten af første halvleg begyndte målene at hagle ind i det georgiske mål.

Danmark var foran 10-0 ved pausen og scorede fire gange i anden halvleg på vejen mod storsejren.

I EM-kvalifikationsgruppen er Danmark på andenpladsen, selv om danskerne har vundet samtlige fem kampe indtil videre. Det skyldes, at italienerne på førstepladsen har spillet en kamp mere og vundet alle seks.

Tirsdagens kamp var Danmarks sidste i 2019. Næste kvalifikationskamp spilles først 9. april ude mod Bosnien-Hercegovina.

