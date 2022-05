Nadim jubler: - Jeg er super stolt

Det sidste halve års tid har for Nadia Nadims vedkommende handlet meget lidt om spillet på banen. I hvert fald, hvis man tager et kig på de danske mediers dækning.

Den 34-årige danske stjerne har nemlig været genstand for massiv kritik på grund af sin nye officielle rolle som ambassadør for VM i Qatar, men nu er der noget at glæde sig over for Nadim.

Efter et halvt års kamp er hun nu tilbage i fuld træning.

Det fortæller angriberen, der til daglig spiller i den amerikanske klub Racing Louisville FC, i et opslag på sin Instagram-profil.

- Tilbage i fuld træning! For seks måneder siden måtte jeg opereres hos Aspetar (hospital i Qatar, red.) efter at have modtaget en forfærdelig tackling, der revnede mit korsbånd, sideledbånd og skadede min menisk.

- Efter dedikeret at have brugt hver siden operationen på at komme tilbage bedre end nogensinde, er jeg super stolt over, at jeg i dag - seks måneder efter jeg var under kniven - har den store fornøjelse af at være tilbage i fuld træning.

- Der er stadig et massivt stykke arbejde, der skal udføres, men i dag har vi ramt et stort mål. Det her kunne ikke være sket uden alle de fantastiske mennesker omkring mig, fortsætter hun opslaget, inden hun takker både venner, familie, holdkammerater og læger.

Landstræner Lars Søndergaard har til Ekstra Bladet tidligere udtalt, at han ikke kan forstå Nadia Nadims beslutning, og at hun ifølge ham bør forklare sig.

Han udelukkede dog ikke, at Nadim fortsat kunne være aktuel på landsholdet.

- Jeg bliver nødt til at vægte holdet op mod en slutrunde. I første omgang tænker jeg her på EM, men det er jo ikke så klart, hvor vi står, fordi vi ikke en gang ved om Nadia Nadim vil være kampklar til den tid, sagde han blandt andet.

Fortsat tavshed

Det var faktisk Nadia Nadims skade, der i første omgang startede flirten mellem danskeren og Qatar, der i november og december agerer vært for VM i fodbold.

Ifølge hende selv var hun nemlig i landet i december sidste år på grund af et lægebesøg, og det var i den forbindelse, at hun besøgte FIFA Arab Cup og fik taget billeder med blandt andre VM-ambassadøren David Beckham - billeder, der fik kritikken til at rulle.

I sagen om Nadia Nadims ambassadørskab har Ekstra Bladet senest kunne fortælle historien om, hvordan den danske angriber bliver betalt direkte af Qatar Supreme Committee, der står for at arrangere VM-slutrunden.

Der er nemlig stor forskel på, om man er betalt af FIFA eller Qatar, og her kan danskeren glæde sig over, at udbetalingen kommer fra sidstnævnte, der har de dybeste lommer.

Det var 1. april, at Nadia Nadim kunne offentliggøre, at hun var blevet officiel ambassadør for den stærkt kritiserede slutrunde i Qatar.

Men selvom danskeren bliver betalt for at promovere årets VM, ønsker hun indtil videre ikke, at den promovering skal ske gennem de traditionelle medier.

Ekstra Bladet har således gentagne gange forespurgt om et interview - både gennem Nadia Nadims agent og via hendes amerikanske klub - men danskeren er fortsat musestille.

