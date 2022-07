Nadim-overraskelse lurer

Hun er med som joker, men 34-årige Nadia Nadim kan meget vel ende med allerede at få en hovedrolle i Danmarks anden EM-kamp mod Finland.

Det fortæller assistenttræner Kristian Mørch efter landsholdets middagstræning på Kingsmeadow i London.

- Det ville vel også være en overraskelse og en jokerrolle, hvis hun pludselig er det, så en jokerrolle kan jo fortolkes på mange måder.

- Er det det nærmeste, vi kommer det?

- Det er det nærmeste, vi kommer. Jeg har ikke en startopstilling, så jeg kan ikke dele den med dig. Lars har den sikkert, og jeg har også en god fornemmelse, men den er ikke fastslået endnu. Så det er ikke, fordi vi ikke aner, hvem der spiller.

- Men du tør ikke lægge hovedet på blokken og sige, at hun ikke skal spille fra start?

- Nej, det gør jeg ikke, lød det hemmelighedsfulde svar, som dog blev leveret med et smil på læben.

Ikke klar i tirsdags

I tirsdags fortalte Nadim selv, at hun ikke var klar til at starte inde. Det skyldes, at hun for ganske nylig vendte retur fra en alvorlig knæskade.

- Jeg er ikke i form til at kunne starte inde, men det er noget, jeg arbejder rigtig hårdt på. Jeg ved også godt, at jo længere vi kommer i turneringen, jo bedre form kommer jeg i. Så må vi tage den derfra, lød det ved den lejlighed.

Angriberen fik lidt mere end en halv time mod Tyskland, ligesom det også blev til godt og vel 30 minutter mod Brasilien i den næstsidste testkamp inden EM.

Nadia Nadim har været voldsomt meget i vælten på det seneste på grund af sit ambassadørskab for VM i Qatar. Tirsdag gjorde hun det helt klart, at hun ikke vil svare på flere spørgsmål om det stærkt kritiserede ambassadørskab, da hun mener, hun har svaret på spørgsmålene under en landsholdssamling i Helsingør. Du kan læse mere om de svar nedenfor.

Nadia Nadim fik 35 minutter mod Tyskland i åbningskampen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Dagens træning var generelt præget af godt humør trods øretæven mod Tyskland i fredags. En del spillere var fraværende, men Kristian Mørch understreger, at det udelukkende handlede om, at spillerne restituerer forskelligt.

Alle spillere er således klar til kampen mod Finland. Med undtagelse af Kathrine Kühl, som så rødt i overtiden mod Tyskland. Det ærgrer man sig over i lejren.

- Vi ville rigtig gerne have haft Kathrine Kühl til rådighed i denne her kamp. Det har vi så ikke.

- Skulle hun have startet inde?

- Hun var i hvert fald meget i spil. Det havde passet rigtig fint til hende, siger assistenttræneren med henvisning til Kühls evne til at dirke et tungt forsvar som finnernes op.

Kristian Mørch og Lars Søndergaard har ikke lagt sig helt fast på startopstillingen endnu. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Krisen afblæst

Danmark havde på ingen måde forestillet sig at få en øretæve på 0-4 af Tyskland i åbningskampen, og derfor har man også forsøgt at bearbejde nedturen forud for skæbnekampen mod Finland, som ganske enkelt skal vindes.

- Selvfølgelig har vi lavet en indsats, men det er ikke sådan, at vi har forkastet alle planer og er gået i total kriseberedskab. Vi har holdt os til at evaluere kampen mod Tyskland.

- Vi har også kigget os selv i øjnene. Vi har kigget vores egen præstation i øjnene, men vi har heller ikke gravet os helt ned i den og kastet alle forhåbninger over bord, siger Kristian Mørch.

Danmark møder Finland i Milton Keynes tirsdag klokken 18 dansk tid. Finnerne tabte deres første kamp med 1-4 til Spanien, der møder Tyskland tirsdag.